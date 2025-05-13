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В Павлово-Посадском округе провели велопробег в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Велопробег, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 11 мая в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа, в спортивно-патриотическом мероприятии приняли участие более 15 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Заезд возглавил директор электрогорской спортшколы «Вымпел» Сергей Коврижных.

«Велопробег в честь Юбилея Победы — это дань памяти героям, которые сражались за мир и свободу. Пусть наша активность и единство вдохновляют всех сохранять историю и гордиться подвигами прошлого!» — заявил Сергей Коврижных.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Старт мероприятию был дан у ФОКа «Лидер», маршрут велопробега проходил мимо трёх расположенных в Электрогорске мест славы воинов Великой Отечественной войны. А завершился заезд у мемориального комплекса, который находится рядом с городским ДК.

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#спорт
#патриотизм
В семи округах Московской области отремонтировали остановочные павильоны
13 мая 2025, 12:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые остановочные павильоны привели в порядок специалисты Мосавтодора, работы прошли на региональных дорогах в семи подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Остановки отремонтировали, в частности, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Клемента Готвальда в Подольске, на Олимпийском проспекте в Мытищах и в балашихинском микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.
Кроме того, остановочные павильоны починили в нескольких малых населённых пунктах: в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, на Большом Коренёвском шоссе в люберецком посёлке Малаховка и на улице Шоссейная в деревне Сафоново Раменского муниципального округа.

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#мосавтодор
#московская область
#подмосковье
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Ступино вошло в число лучших округов по весенней уборке дворов и улиц
13 мая 2025, 12:24

Фото: пресс-служба г.о. Ступино

«Месячник чистоты» провели в Московской области для приведения в порядок общественных территорий после зимнего сезона, в топ-5 муниципалитетов по качеству и темпам проведённых работ вошло Ступино, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В адресный перечень окружных локаций на сезонную уборку вошли 285 дворов, 227 детских и спортивных площадок, 164 общественные территории т 114 памятников.

«Общественные территории приводят в порядок 290 работников зеленого хозяйства и 46 единиц техники МКУ «Благоустройство», а также сотрудники управляющих компаний. В уборке автодорог участвуют 30 рабочих, используется 60 единиц техники», — рассказал глава округа Ступино Сергей Мужальских.
Кроме того, в рамках «Месячника чистоты» прошли традиционные весенние субботники, в которых приняли участие около 25 тысяч жителей округа.

Фото: пресс-служба г.о. Ступино

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#уборка
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Репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 300 тыс. человек
13 мая 2025, 11:44

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Свыше 300 тысяч жителей Московской области прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Репродуктивная диспансеризация доступна по полису ОМС для мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Особенно важна такая проверка для пар, планирующих беременность», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В репродуктивную диспансеризацию для женщин входит осмотр гинеколога, ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза, а также цитологическое исследование. Мужчинам предлагается консультация уролога и возможно направление на ряд дополнительных обследований, включая спермограмму, анализ на инфекции и УЗИ предстательной железы. Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#подмосковье
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Названа самая популярная в Подмосковье онлайн-услуга
13 мая 2025, 11:20

Фото: istockphoto.com/Chagin

Самой востребованной опцией на портале госулсуг Московской области на минувшей неделе стало получение выписки из домовой книги, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«За неделю на получение выписки из домовой книги было подано свыше 9,4 тыс. онлайн-заявлений. А с начала года число таких заявлений превысило 290 тысяч», — отмечается в сообщении.
В список самых популярных услуг на госпортале Подмосковья на минувшей неделе вошла также запись в кружки и секции (свыше 9,2 тыс. заявок), оформление социальных карт жителя Московской области (около 6 тысяч заявок), а также запись в детский сад (более 2 тысяч заявлений).

Всего пользователям подмосковного госпортала доступно свыше 390 онлайн-услуг для физических лиц и бизнеса. Кроме того, услуги можно получать через мобильное приложение «Добродел».

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#подмосковье
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Из лесов Подмосковья с начала года убрали около 800 аварийных деревьев
13 мая 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Ступинское лесничество

788 аварийных деревьев ликвидировали на территории лесничеств Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Топ-5 лесничеств по уборке аварийных деревьев возглавило Ступинское, где ликвидировали 158 опасных объектов. Второе место заняло Подольское лесничество, где убрали 156 аварийных деревьев. На третье место вышло Волоколамское лесничество (140 деревьев), на четвёртом месте оказалось Истринское лесничество (81 дерево), а замыкает пятёрку Сергиево-Посадское лесничество с 76 ликвидированными аварийными деревьями», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что аварийным считается дерево со структурными изъянами, расположенное не далее 100 метров от населённого пункта. Для установки аварийности дерево обследуют профессионалы. Самовольная рубка деревьев в лесах запрещена и карается штрафом.

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#подмосковье
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