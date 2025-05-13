В Павлово-Посадском округе провели велопробег в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Велопробег, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 11 мая в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа, в спортивно-патриотическом мероприятии приняли участие более 15 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Заезд возглавил директор электрогорской спортшколы «Вымпел» Сергей Коврижных.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Старт мероприятию был дан у ФОКа «Лидер», маршрут велопробега проходил мимо трёх расположенных в Электрогорске мест славы воинов Великой Отечественной войны. А завершился заезд у мемориального комплекса, который находится рядом с городским ДК.
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«Велопробег в честь Юбилея Победы — это дань памяти героям, которые сражались за мир и свободу. Пусть наша активность и единство вдохновляют всех сохранять историю и гордиться подвигами прошлого!» — заявил Сергей Коврижных.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Старт мероприятию был дан у ФОКа «Лидер», маршрут велопробега проходил мимо трёх расположенных в Электрогорске мест славы воинов Великой Отечественной войны. А завершился заезд у мемориального комплекса, который находится рядом с городским ДК.
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Лев Каштанов