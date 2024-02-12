«Мой девиз»: Боксёр Джонсон заявил, что постоянно поёт песню «Я русский»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Получивший гражданство РФ боксёр Кевин Джонсон заявил, что постоянно поёт песню российского исполнителя SHAMAN «Я русский», в интервью для «РИА Новости».
«Я постоянно пою песню «Я русский». Теперь это моя песня, мой девиз», — прокомментировал ситуацию Джонсон. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором боксёр исполняет кусок из этой песни после спарринга.
Напомним, 44-летний боксёр из Соединённых Штатов подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года, а уже в январе 2024 года он получил паспорт РФ.
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Евгения Парфентьева