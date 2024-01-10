Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон призвал спортсменов довериться Путину

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
«Он знает, как позаботиться об этом вопросе, как вернуть все на круги своя. В конце концов мы выйдем из этой ситуации победителями. Нам нужно довериться нашему президенту, он сделает свою работу. И мы будем снова в игре», — прокомментировал ситуацию спортсмен.
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