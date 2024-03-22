Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира

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Сборная России по футболу в возрасте до 21 года обыграла в товарищеском матче сверстников из Уругвая. В 2023 году уругвайцы выиграли чемпионат мира в своей возрастной категории.
Единственный мяч, ставший победным для сборной России, забил на 81-й минуте с пенальти Дмитрий Кучугура. Отыграться Уругвай просто не успел. Следующий матч российская молодёжка проведёт 23 марта против команды «Насьональ» (U-21).
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Александр Бойцов