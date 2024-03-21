Футбольная сборная России разгромила команду Сербии

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Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Об этом информирует РИА Новости.
Счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, забив гол с пенальти на 22 минуте. Второй гол на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко на 32 минуте, на 55 минуте гол забил Алексей Миранчук. Четвертый мяч был забит Иваном Сергеевым за добавочное время.
Команда РФ могла довести счет до 5:0, но гол Арсена Захаряна отменили из-за положения вне игры.
Следующий матч сборная России также состоится на стадионе «Динамо» – встреча с национальной командой Парагвая назначена на 20:00 по мск 25 марта.
Перед началом товарищеского в память о комментаторе Василие Уткине прошла акция. На табло показали посвященный журналисту видеоролик. Помимо этого, была объявлена минута молчания.
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Команда РФ могла довести счет до 5:0, но гол Арсена Захаряна отменили из-за положения вне игры.
Перед началом товарищеского в память о комментаторе Василие Уткине прошла акция. На табло показали посвященный журналисту видеоролик. Помимо этого, была объявлена минута молчания.
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Алина Юрчак