Московская область стала бронзовым призером Кубка России по хоккею с мячом

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Московской области заняла третье место на Кубке России по хоккею с мячом. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской Области
С 28 ноября по 4 декабря в поселке Обухово Богородского городского округа прошёл Кубок России по хоккею с мячом среди женщин.
В соревнованиях приняли участие команды «Сибскана» из Иркутска, «Родина» из Кирова, сборные Свердловской и Московской областей.
В составе сборной Подмосковье представляли хоккеистки из Красногорска, Одинцова, Фрязина, Ликино-Дулева, Павловского Посада, Королёва и пос. Обухово.
В матче за третье место встретились сборная Московской области и «Родина» из Кирова. Команда Московской области со счетом 3:0 заполучила почетную награду.
Стоит отметить, что это соревнования были первыми в сезоне 2023/2024 среди женских команд.
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В соревнованиях приняли участие команды «Сибскана» из Иркутска, «Родина» из Кирова, сборные Свердловской и Московской областей.
В матче за третье место встретились сборная Московской области и «Родина» из Кирова. Команда Московской области со счетом 3:0 заполучила почетную награду.
Стоит отметить, что это соревнования были первыми в сезоне 2023/2024 среди женских команд.
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Мира Полтева