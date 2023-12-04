Подмосковная сборная по кикбоксингу показала лучший в истории результат на чемпионате России

Фото: Минспорт МО
Сборная Московской области завоевала 12 наград чемпионата России по кикбоксингу – пять золотые, две серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
На высшую ступень пьедестала в своих весовых категориях поднялись Ростислав Варнавский из Мытищ, Анна Черняева из Долгопрудного, Алина Шапронас и Юлия Куценко из Истры, а также Дарья Нефёдова, представляющая Истру и Раменский городской округ.
Вице-чемпионами стали Любовь Макеева из Клина и Карина Паюк из Балашихи.
Третье место заняли Алишер Юлдашев из Фрязина, Кирилл Феоктистов из Балашихи, Полина Кравцова и Михайло Иованович из Реутова и Дмитрий Леер, выступающий за Раменский городской округ и Истру.
Как отметили в министерстве, это лучший результат на чемпионате России за всю историю сборной Московской области по кикбоксингу.
Чемпионат проходил с 27 ноября по 2 декабря в Перми. В нём в различных соревновательных дисциплинах участвовали более 600 спортсменов.
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Вице-чемпионами стали Любовь Макеева из Клина и Карина Паюк из Балашихи.
Как отметили в министерстве, это лучший результат на чемпионате России за всю историю сборной Московской области по кикбоксингу.
Чемпионат проходил с 27 ноября по 2 декабря в Перми. В нём в различных соревновательных дисциплинах участвовали более 600 спортсменов.
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Лора Луганская