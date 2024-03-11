Некоторые футболисты «Спартака» откровенно деградируют в команде

Пресс-служба бразильского футболиста Дани Алвеса опровергла слухи о том, что спортсмен свёл счёты с жизнью. Об этом сообщил журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер. Ранее о якобы смерти Алвеса рассказал малоизвестный репортёр по имени Пауло Альбукерке. • Бразильский журналист TNT Sports и Radio Itatiaia сообщил об этом.