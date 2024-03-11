Некоторые футболисты «Спартака» откровенно деградируют в команде

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Советский и российский футболист, тренер, мастер спорта СССР Николай Писарев сообщил, что всерьез обеспокоен деградацией некоторых футболистов «Спартака», передает «Матч ТВ».
Причиной такой реакции тренера стала провальная игра, которая состоялась в минувшие выходные. В воскресенье, 10 марта «Спартак» с треском проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.
Писарев считает, что футболисты красно-белого футбольного клуба начали деградировать, что отражается на результатах футбольных состязаний. Также он отметил плохую организацию игроков на поле, когда более сильных расставляют неправильно.
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Писарев считает, что футболисты красно-белого футбольного клуба начали деградировать, что отражается на результатах футбольных состязаний. Также он отметил плохую организацию игроков на поле, когда более сильных расставляют неправильно.
«Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества», — отметил тренер.
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Мария Федоровцева