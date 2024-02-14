Журналист Локалов поддержал введение синих карточек в футбол

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Журналист, автор Telegram-канала «Футбольные темы» Артем Локалов заявил, что нововведения в футболе, в том числе и введение синих карточек, необходимы.
«Я приветствую такое нововведение, также я выступал за то, чтобы судьи обсуждали свои решения по громкой связи. Мы движемся в сторону цифровизации и все эти нововведения нужно применять, в том числе, в футболе», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Локалов.
Он также отметил, что было бы ещё лучше, если бы было чёткое объяснение подобных нововведений.
Ранее священник Павел Островский назвал ошибкой закон о Fan ID. Он призвал договариваться с футбольными фанатами, а не конфликтовать с ними, пытаясь взять над людьми контроль.
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