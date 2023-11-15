Норвежец Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться на соревнования

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону, пожелал российским и белорусским спортсменам вернуться на международную арену. Он выразил надежду, что после завершения спецоперации их допустят до соревнований.
Норвежский спортсмен отметил, что позиция Международного союза биатлонистов (International Biathlon Union, IBU), который оставил в силе отстранение российских и белорусских атлетов от международных стартов, с самого начала была предельно ясна.
«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться», — сказал прославленный чемпион.
Следует отметить, что норвежец женат на знаменитой белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой. Летом у них родилась вторая дочь. В настоящее время звёздная пара чемпионов проживает в Белоруссии.
Уле-Эйнар Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории этого вида спорта. Он восемь раз выигрывал золотые медали Олимпийских игр, 20 раз становился чемпионом мира, а также шесть раз завоёвывал Кубок мира по итогам сезона.
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«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться», — сказал прославленный чемпион.
Уле-Эйнар Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории этого вида спорта. Он восемь раз выигрывал золотые медали Олимпийских игр, 20 раз становился чемпионом мира, а также шесть раз завоёвывал Кубок мира по итогам сезона.
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Александр Бойцов