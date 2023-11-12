В МОК раскрыли, повлияют ли мировые конфликты на проведение Олимпийских игр

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Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается отменять летние Олимпийские игры 2024 года во Франции из-за мировых вооружённых конфликтов. Об этом сообщил глава организации Томас Бах, чьи слова приводит издание Inside the Games.
Напомним, что проведение Олимпиады в Париже назначено на 26 июля – 11 августа 2024 года. Олимпийские игры трижды отменялись в период современной истории – 1916, 1940 и 1944 годы.
Бах отметил, что геополитическое напряжение накаляется, однако запрещать проведение Игр не планируется. По его словам, в мире было много вооружённых конфликтов, но это редко касалось спорта, поэтому и сейчас спортсмены продолжать выполнять свои обязанности.
Он также добавил, что комитет не должен идти на предательство идеи спорта. По словам Баха, в настоящее время ООН насчитывает 28 вооружённых конфликтов по всему миру. Но у спорта другие задачи, иные миссии, поэтому спортсмены примут участие в Олимпиаде, несмотря ни на что.
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Бах отметил, что геополитическое напряжение накаляется, однако запрещать проведение Игр не планируется. По его словам, в мире было много вооружённых конфликтов, но это редко касалось спорта, поэтому и сейчас спортсмены продолжать выполнять свои обязанности.
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Анастасия Чинкова