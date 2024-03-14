Определились последние участники четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

Фото: РИА Новости/Елена Рыбакова
Футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд), а также мадридский «Атлетико» стали последними участниками 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает РИА Новости.
Ранее в четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА вышли испанские «Реал Мадрид» и «Барселона», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», а также мюнхенская «Бавария» и французский ПСЖ. Жеребьёвка этой стадии состоится 15 марта 2024 года.
Читайте также:
«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Артем Путинцев