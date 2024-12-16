«Пародия на спорт»: Олимпийский чемпион Васильев оценил биатлонные турниры

Дмитрий Васильев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Современные международные биатлонные турниры без участия российских и белорусских спортсменов являются достаточно жалкой пародией на соревнования. Об этом заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
В разговоре с РБК он не без юмора заметил, что ему очень любопытно наблюдать за международными турнирами, на которых, после отстранения россиян, безраздельно доминируют норвежцы.
Васильев признал, что отсутствие международных стартов не лучшим образом сказывается на подготовке российских спортсменов, так как по-настоящему проверить свою форму можно только в «контактных гонках».
Тем не менее, в стране есть достаточно спортсменов, которые в случае допуска могли бы потрепать нервы «допинговым норвежцам» на Кубке Мира. Однако эта страна сделала всё возможное, чтобы «освободить поляну» для побед своих спортсменов, заключил знаменитый биатлонист.
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«Им же легально разрешили использовать допинг под предлогом приёма лекарств от мнимых болезней. Как интересно: целая сборная астматиков, здоровые люди в биатлон, конечно, не пойдут», — с едкой иронией сказал олимпийский чемпион.
Васильев признал, что отсутствие международных стартов не лучшим образом сказывается на подготовке российских спортсменов, так как по-настоящему проверить свою форму можно только в «контактных гонках».
Тем не менее, в стране есть достаточно спортсменов, которые в случае допуска могли бы потрепать нервы «допинговым норвежцам» на Кубке Мира. Однако эта страна сделала всё возможное, чтобы «освободить поляну» для побед своих спортсменов, заключил знаменитый биатлонист.
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Александр Бойцов