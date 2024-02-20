Вяльбе резко раскритиковала сокращение дистанции Гонки Легкова с 50 до 20 км

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе критически охарактеризовала решение сократить дистанцию Гонки Легкова с 50 км до 20 ради биатлонистов.
«Это лыжные гонки или биатлон? Что это такое? <...> Мы под них ещё и подстраиваемся. 20 км для них обязательно сделают. Никакая мы с биатлонистами не семья. Коллеги — да, но не семья. Биатлонисты ни бегать не умеют, ни стрелять», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru ситуацию Вяльбе.
В этом году Гонка Легкова пройдёт 23-24 февраля в городе Пересвете.
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