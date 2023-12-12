Первенство городского округа по сумо провели в Серебряных Прудах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Первенство городского округа по сумо прошло в Серебряных Прудах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования прошли на спорткомплексе «Молодёжный». В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2009-2011 годов рождения в разных весовых категориях.
Первенство было посвящено памяти воина-интернационалиста Храмшина В.Г.
По итогам соревнований спортсмены Серебряных Прудов завоевали 20 призовых мест.
Обладателями золотых медалей среди юношей стали Ватрушкин Кирилл, Ашотян Антонио и Дадашев Эмин. Серебряными призерами стали Юшин Глеб, Манукян Давид, Якурин Федор, Мокин Виталий и Головин Никита. Сумоисты Селихов Матвей, Айрапетян Григорий, Шаталов Егор, Соболев Тимур и Шашакин Антон получили бронду.
Кроме этого, в женском зачете серебряными призерами стали Венарская Александра и Ландыс Зарина. Бронзовые медали получили Нурмуханова Варвара, Верфель Ева, Иванова Александра, Герасимова Анастасия и Боброва Анастасия.
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Первенство было посвящено памяти воина-интернационалиста Храмшина В.Г.
Обладателями золотых медалей среди юношей стали Ватрушкин Кирилл, Ашотян Антонио и Дадашев Эмин. Серебряными призерами стали Юшин Глеб, Манукян Давид, Якурин Федор, Мокин Виталий и Головин Никита. Сумоисты Селихов Матвей, Айрапетян Григорий, Шаталов Егор, Соболев Тимур и Шашакин Антон получили бронду.
Кроме этого, в женском зачете серебряными призерами стали Венарская Александра и Ландыс Зарина. Бронзовые медали получили Нурмуханова Варвара, Верфель Ева, Иванова Александра, Герасимова Анастасия и Боброва Анастасия.
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Мира Полтева