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Первенство городского округа по сумо провели в Серебряных Прудах

12 декабря 2023, 15:58
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Первенство городского округа по сумо прошло в Серебряных Прудах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования прошли на спорткомплексе «Молодёжный». В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2009-2011 годов рождения в разных весовых категориях.

Первенство было посвящено памяти воина-интернационалиста Храмшина В.Г.


По итогам соревнований спортсмены Серебряных Прудов завоевали 20 призовых мест.

Обладателями золотых медалей среди юношей стали Ватрушкин Кирилл, Ашотян Антонио и Дадашев Эмин. Серебряными призерами стали Юшин Глеб, Манукян Давид, Якурин Федор, Мокин Виталий и Головин Никита. Сумоисты Селихов Матвей, Айрапетян Григорий, Шаталов Егор, Соболев Тимур и Шашакин Антон получили бронду.

Кроме этого, в женском зачете серебряными призерами стали Венарская Александра и Ландыс Зарина. Бронзовые медали получили Нурмуханова Варвара, Верфель Ева, Иванова Александра, Герасимова Анастасия и Боброва Анастасия.

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В Серебряных Прудах прошли соревнования по дзюдо среди детей
12 декабря 2023, 15:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В городском округе Серебряные Пруды состоялись соревнования по дзюдо среди юношей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Первенство городского округа Серебряные Пруды по дзюдо, посвященное памяти воина-интернационалиста Храмшина В.Г.  проходили на базе спортивного комплекса «Молодёжный».

В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из Подмосковья.

По итогам схваток представители городского округа в общей сложности завоевали 16 медалей: пять золотых, три серебряных и восемь бронзовых.

Золотыми призерами первенства по дзюдо стали Жаворонков Александр, Кизирян Роман, Бочаров Артем, Сайимов Руслан и Иванов Илья. Обладателями серебряных медалей стали Бардин Артем, Зайцев Артем и Сайимов Бислан.

Также бронзовыми призерами стали Шилов Степан, Малый Савелий, Моисеев Елисей, Аллахвердиев Саид, Шнайдер Николай, Маликов Максим, Арутюнян Артем и Сугробов Никита.

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В Московской области завершился турнир по хоккею с мячом
12 декабря 2023, 15:03

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Красногорске прошёл турнир по хоккею с мячом памяти Юрия Петрова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли на льду стадиона «Зоркий». Они были посвящены памяти заслуженного мастера спорта и игрока сборной СССР Юрия Петрова.

В турнире приняли участие 11 команд со всей России. В общей сложности было проведено 55 матчей между спортсменами.

По итогам двух дней игр чемпионами турнира стали архангельские хоккеисты из команды «Салют». На втором месте расположилась команда «Старт» из Нерехты, а тройку лидером замкнули представители клуба «Ястребы» из Красногорска. 

Кроме этого, на торжественном открытии присутствовали родные Юрия Петрова и ветераны русского хоккея, которые играли вместе с ним за «Зоркий» и сборную СССР. 

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Тренер Силкин: «Краснодар» здорово провёл осеннюю часть»
12 декабря 2023, 14:56

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал уверенность в том, что «Краснодар» вполне может стать чемпионом в нынешнем сезоне.
«Краснодар» меня здорово удивил, они здорово провели осеннюю часть. Теперь всё будет зависеть от того, как «Краснодар» проведёт зимнюю паузу. Кто-то уйдёт, а кто придёт. В игре с ЦСКА Кривцов забил чемпионский гол. Везёт тому, кто везёт. «Краснодар» — фаворит на чемпионство, они точно поборются с «Зенитом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Отмечается, что в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» одержал 11 побед.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал второе место в турнирной таблице РПЛ команды и отметил, что весьма удивлён такой ситуации.

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#спорт
#рпл
#краснодар
#футболист
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Футболист Масалтин рекомендовал российским спортсменам учить английский язык
12 декабря 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/undrey

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин рекомендовал российским футболистам, планирующим перейти в европейские клубы, изучать английский язык.
Он отметил, что при принятии решении о переезде необходимо быть готовым не только физически, но и морально.

«В Европе никто годами ждать прогресса от наших ребят не будет, как это бывает в РПЛ. Трансферы на пустом месте не происходят, поэтому у футболиста есть время, чтобы подготовиться. Очень важным является знание иностранного языка. Идеально знать местный язык, но нужно хотя бы владеть английским, который знают многие игроки», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Масалтин.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что адаптация турецкого футболиста Эмирджана Гюрлюка прошла достаточно быстро. При этом, он добавил, что игра эквадорского футболиста Джастина Куэро также является неплохой.

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#спорт
#язык
#рпл
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#футбол
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Россия – футбольная страна»
12 декабря 2023, 11:42

Жители Московской области могут принять участие в конкурсе «Россия – футбольная страна». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Стартовал четвертый сезон всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна». 

Заявку на участие в конкурсе подмосковные жители могут до 4 февраля 2024 года.С 12 февраля до 13 марта состоится региональный этап, а с 18 марта лучшие регпроекты пройдут межрегиональный отбор для национального этапа.

Всего участие принять можно  в восьми номинациях: «Лучший массовый проект в футболе», «Лучший проект для лиц с ОВЗ», «Лучший проект для женщин», «Лучшая любительская лига», «Лучший любительский клуб», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола», «Лучшая футбольная инициатива» и «Лучший проект для детей».

Победители смогут получить до 350 тысяч рублей на реализацию проектов, а призеры 300 тысяч и 250 тысяч рублей.

Для участия желающие должны запомнить заявку на платформе «Страна РФС».

Стоит отметить, что конкурс направлен на на развитие футбола в регионах

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#доброе футбол
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В Подмосковье завершился всероссийский турнир по гандболу «Герои города»
12 декабря 2023, 11:02

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Стали известны победители и призёры всероссийского турнира по гандболу «Герои города» в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В  Чехове завершились соревнования по гандболу, которые проходили с  с 8 по 10 декабря.

Всего в турнире принимали участие 52 гандбольные команды из Москвы, Чехова, Протвино, Долгопрудного, Серпухова, Санкт-Петербурга, Подольска, Горно-Алтайска, Орла, Казани, Лаишево и Усятского. Участники соревнововались в пяти возрастных категориях.

По итогам сыгранных матчей в возрастной категории «Мужчины. Профессионалы» победителем стала команда «Университет–Спорта» из Казани. На втором месте расположились спортсмены из «Протвино», а на третьем - «Гермес» из Чехова. В любительском зачете команда «Каишевские лисы» из Казани завоевали золото, «Бобры» из Чехова - серебро и бронза оказалась у московского «РАНХиГСа».

Победителем в женском зачете стали гандболистки «Университет–Спорта» из Казани. Обладателями серебряных медали стали представительны «INV» из Москвы, а тройку лидеров замкнула команда московского «РАНХиГС».

Также среди юношей победу одержали спортсмены из чеховского клуба «Вымпел», на втором месте расположилась команда Чеховского техникума, а замкнул тройку лидеров коллектив «Горно-Алтайск».

Кроме этого, в возрастной категории юниорок золотыми призерами стали представительницы команды «Victoria», серебро завоевал клуб «Губернские песцы» и бронзу «СКА». Все три команды представляли городской округ Чехов.

Стоит отметить, что на соревнованиях также наградили лучших игроков и лучших бомбардиров, вручили им кубки и медали.

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Президент ФК «Анкарагюджю» Коджа после матча выбежал на поле и избил судью
12 декабря 2023, 00:32

Фото: iStock/MihailDechev

После матча национального чемпионата с «Ризеспором» президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Умута Мелера, выбежав на поле. Об этом пишет Sport24.
По информации издания, арбитр после удара упал на газон, после чего получил ещё ряд ударов. Подняться судье удалось самому, под левым глазом у мужчины заметили синяк. В судейской комнате пострадавшему была оказана помощь.

Футбольный матч завершился со счетом 1:1. «Ризеспор» на седьмой добавленной минуте сравнял счёт благодаря голу Адольфо Гайча. Отмечается, что права на журналиста принадлежат московскому футбольному клубу ЦСКА.

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ВТА признала подмосковную теннисистку Андрееву новичком года
11 декабря 2023, 18:55

Фото: Минспорт МО

Женская теннисная ассоциация признала подмосковную теннисистку Мирру Андрееву «Новичком года». Об этом сообщается на сайте ВТА.
Ни один игрок из топ-100 по итогам года не смог добиться большего прогресса в рейтинге в 2022-2023 годах, чем 16-летняя Андреева. Она поднялась на 359 мест – с 405-го на 46-е.
 
На дебютном для себя взрослом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» россиянка дошла до третьего раунда, а на Уимблдонском турнире вышла в 1/8 финала.
 
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Футболист Горшков: «Зениту» не хватило стабильности в этом сезоне
11 декабря 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал второе место в турнирной таблице РПЛ команды и отметил, что весьма удивлён такой ситуации.
Вместе с тем, он предположил, что дело здесь в нехватке стабильности в игре.

«Удивило, что «Зенит» занял второе место по итогам 18 туров. Последние годы «Зенит» был явным фаворитом чемпионата. Он и сейчас таковым остаётся, но в этой части сезона петербуржцам не хватило стабильности. Были поражения, и «Краснодар» воспользовался ситуацией», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Горшков.

Он также назвал «Краснодар» прагматичной командой, которая может добиваться своих целей.

После 18 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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#спорт
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#рпл
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