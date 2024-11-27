Подмосковная гольфистка Гусева поднялась на 77-ю строчку в мировом рейтинге

Наталия Гусева (Фото: Гольф.ру)
Спортсменка из Московской области Наталия Гусева достигла исторического успеха в турнире CME Group Tour Championship, который прошел в Соединенных Штатах. Она заняла седьмую позицию среди 60 лучших гольфисток. Об этом сообщает портал «Гольф.ру».
Россиянка вышла на старт в одном из финальных флайтов вместе с лидерами мирового рейтинга — американкой Нелли Кордой и француженкой Селин Бутье. Согласно оценке экспертов, «не стушевавшись перед звёздными партнерам», Гусева выступила достойно.
По итогам четырех раундов спортсменка показала результат 14 ниже пара на своем дебютном итоговом турнире. Гусева поднялась на 77-е место мирового рейтинга, ранее она занимала 90-ю позицию.
Победительницей итогового турнира LPGA стала представительница Таиланда Джино Титикул.
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По итогам четырех раундов спортсменка показала результат 14 ниже пара на своем дебютном итоговом турнире. Гусева поднялась на 77-е место мирового рейтинга, ранее она занимала 90-ю позицию.
Победительницей итогового турнира LPGA стала представительница Таиланда Джино Титикул.
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Екатерина Коршунова