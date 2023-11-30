Подмосковная горнолыжница Гирина стала призёром соревнований «Серия PRO»

Фото: Минспорт МО
Виталина Гирина из Московской области завоевала серебряную медаль на первых в истории отечественного горнолыжного спорта профессиональных соревнований «Серия PRO». Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Минспорта.
Первый этап соревнований прошёл в Кировске Мурманской области. Второй и третий пройдут в Челябинской области и Алтайском крае, а четвёртый – вновь в Кировске. Призовой фонд соревнований составляет около 20 млн рублей.
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