Сборная Подмосковья стала двукратным победителем общекомандного зачета по грэпплингу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Московской области дважды выиграла общекомандный зачет на всероссийском турнире по грэпплингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.
С 24 по 27 ноября в Рязани на базе спортивного комплекса «Арена-Атрон» прошел Всероссийский мастерский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги в честь чемпиона мира МСМК Романа Гаврикова.
В соревнованиях приняли участие свыше 800 спортсменов из 23 регионов страны. Московскую область на чемпионате представляли более 100 борцов.
По итогам соревнований представители Московской области завоевали 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медаль. Также сборная стала двукратным победителем в общекомандном зачёте чемпионата.
Стоит отметить, что подмосковные борцы смогли обойти сборные команды Москвы и Рязани.
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В соревнованиях приняли участие свыше 800 спортсменов из 23 регионов страны. Московскую область на чемпионате представляли более 100 борцов.
Стоит отметить, что подмосковные борцы смогли обойти сборные команды Москвы и Рязани.
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Мира Полтева