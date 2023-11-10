Подмосковная самбистка Кахраманова выиграла чемпионат мира

Фото: Минспорт МО
Самбистка из Московской области Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль чемпионата мира в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Кахраманова победила в весовой категории 54 кг. В финальной схватке она взяла верх над румынкой Кристиной Бондарь со счетом 1:0.
Самбистка живёт и тренируется в городском округе Мытищи, представляет региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также СШОР по единоборствам Московской области.
Чемпионат мира по самбо проходит в столице Армении с 10 по 12 ноября. В главном старте сезона участвуют более 500 спортсменов из 70 стран.
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Самбистка живёт и тренируется в городском округе Мытищи, представляет региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также СШОР по единоборствам Московской области.
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Лора Луганская