Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на Кубке России по стрельбе

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на Кубке России и всероссийских соревнованиях по стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 5 по 12 ноября в Костроме.
Свыше 240 спортсменов из 25 регионов России приняли участие в Кубке России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Они боролись в 10 направлениях стрельбы.
Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.
Победителями соревнований стали Анастасия Сорокина в упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя» и Денис Букин в «малокалиберная винтовка, 3 положение, 50 метров».
Среди смешанных пар «серебро» выиграли Софья Никулина и Кирилл Тимофеев в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров». Также на третьем месте дисциплины расположились Егор Моисеев и Полина Туруло.
Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Софья Никулина, Полина Левченко и Тимур Берлинский. Спортсмены стали обладателями бронзовых медалей в упражнениях «пневматический пистолет, 10 метров, 60 выстрелов» и «малокалиберная винтовка, 3 положение, 50 метров»среди мужчин и женщин.
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Свыше 240 спортсменов из 25 регионов России приняли участие в Кубке России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Они боролись в 10 направлениях стрельбы.
Победителями соревнований стали Анастасия Сорокина в упражнении «пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя» и Денис Букин в «малокалиберная винтовка, 3 положение, 50 метров».
Среди смешанных пар «серебро» выиграли Софья Никулина и Кирилл Тимофеев в упражнении «пневматический пистолет, 10 метров». Также на третьем месте дисциплины расположились Егор Моисеев и Полина Туруло.
Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Софья Никулина, Полина Левченко и Тимур Берлинский. Спортсмены стали обладателями бронзовых медалей в упражнениях «пневматический пистолет, 10 метров, 60 выстрелов» и «малокалиберная винтовка, 3 положение, 50 метров»среди мужчин и женщин.
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Мира Полтева