Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международном турнире

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Соревнования проходили в Солнечногорске в ФОКе «Поварово» имени Б.П. Михайлова с 2 по 7 ноября.В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из России, Египта, Турции, Украины, Грузии, Ирака, Ливанской Республики, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.
Стоит отметить, что соревнования были посвящены 85-летию со дня образования города Солнечногорск.
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