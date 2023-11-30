Подмосковные спортсменки завоевали золото и серебро международного турнира по вольной борьбе

Фото: Минспорт МО
Подмосковные спортсменки Екатерина Букина и Марина Симонян завоевали награды международного турнира по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Букина выиграла золото в весовой категории до 76 кг. Призёр чемпионата Симонян взяла серебро в весе до 57 кг.
Спортсменки представляют Воскресенск, а также Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и региональную Спортивную школу по единоборствам.
Турнир на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя проходил в Минске.
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Спортсменки представляют Воскресенск, а также Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и региональную Спортивную школу по единоборствам.
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Лора Луганская