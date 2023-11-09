Подмосковные теннисисты стали призерами Первенства России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов со всей России.
Теннисистки из Московской области сыграли в полуфинале со сборной из Татарстана. Уступив соперницам два очка подмосковная команда стала обладателем «бронзы».
Кроме этого, юноши сборной Подмосковья стали седьмыми в итогом зачете команд.
Также на протяжении пяти дней пройдут соревнования в одиночных мужском и женском разрядах, в мужских и женских парах, а также между смешанными командами.
Стоит отметить, что первенство России среди спортсменов до 22 лет проходит с 9 по 12 ноября в СК «Чертаново».
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Теннисистки из Московской области сыграли в полуфинале со сборной из Татарстана. Уступив соперницам два очка подмосковная команда стала обладателем «бронзы».
Также на протяжении пяти дней пройдут соревнования в одиночных мужском и женском разрядах, в мужских и женских парах, а также между смешанными командами.
Стоит отметить, что первенство России среди спортсменов до 22 лет проходит с 9 по 12 ноября в СК «Чертаново».
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Мира Полтева