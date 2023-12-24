Радио1
Главная / Новости / Спорт/ ТАСС: Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

ТАСС: Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

24 декабря 2023, 00:57
Фото: iStock/oakstudio22

Фото: iStock/oakstudio22

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил собственный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его бой против британца Линдона Артура прошел в Эр-Рияде и завершился единогласным решением судей в пользу Бивола, сообщает ТАСС.
Дмитрий Бивол защитил свой титул WBA и завоевал пояс чемпиона мира Международной боксерской организации (IBO).

Бивол завоевал пояс WBA в 2017 году и 11 раз успешно его защищал. Уже седьмая победа над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году принесла ему временное чемпионство по версии Всемирной боксерской ассоциации. А в октябре 2019 года Бивол получил статус суперчемпиона мира WBA.


Россиянин выступает в весовой категории до 79,38 кг и имеет профессиональный рекорд в виде 22 побед и ни одного поражения.

Ранее стало известно, что другой российский боксер Евгений Тищенко добился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмм. У 32-летнего Тищенко, знаменитого олимпийским чемпионством в 2016 году в весовой категории до 91 килограмма, теперь 13 побед, из которых восемь были завоеваны нокаутом, при единственном поражении.

Читайте также:

Российский боксер стал чемпионом мира по версии WBA

Боксер Гассиев завоевал титул WBA Intercontinental, нокаутировав Балогуна

Российских боксеров восстановили в рейтингах WBA
#россия
#великобритания
#бокс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Валиева проиграла ученице Тутберидзе Петросян на чемпионате России
23 декабря 2023, 18:49

Фото: istockphoto/SeventyFour

Российская фигуристка Аделия Петросян победила на чемпионате России, который состоялся в Челябинске.
«Лента. Ру» пишет, что в сумме ученица тренера Этери Тутберидзе набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева с 239,40. На третьем месте Камила Валиева, набрав 237,99 балла.

Ранее сообщалось, что дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнер Глеб Смолкин, которые выступают под грузинским флагом, попали в число участников чемпионата Европы. Об этом сообщила пресс‑служба Международного союза конькобежцев. Турнир состоится в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в августе победили на турнире Ice Dance International. В октябре спортсмены выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре фигуристы стали первыми на Мемориале Дениса Тена.

Читайте также:

Дэвес и Смолкин выступят на чемпионате Европы под грузинским флагом

Фигуристка Косторная рассказала о смене гражданства

Российская фигуристка Самоделкина намерена сменить гражданство и выступать за Казахстан
#фигурное катание
#спорт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нижний Новгород» бесплатно арендовал футболиста Марадишвили у «Локомотива»
23 декабря 2023, 13:44

Фото: istockphoto/Rost-9D

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили на правах аренды будет играть за «Нижний Новгород».
Об этом сказано на сайте московской команды. Аренда продлится до конца сезона-2023/2024.

«Желаем нашему футболисту успехов в новом клубе и постоянной игровой практики», —сказано в заявлении «Локомотива».
Гендир «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «Спорт-Экспрессу», что аренда футболиста бесплатная.

«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам», — объяснил Мелик-Гусейнов.
Полузащитник играл за «Локомотив» с 2021 года. В составе московской команды участвовал в 68 матчах во всех турнирах. На его счету пять мячей и семь результативных передач.

Читайте также:

«Спартак» может остаться без главного тренера

Мадридский «Реал» хочет арендовать игрока питерского «Зенита»

«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу
#спорт
#футбол
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» может остаться без главного тренера
Metaratings: Рибалта предложил руководству «Спартака» уволить Абаскаля
23 декабря 2023, 12:27

Фото: istockphoto/haizon

Бывший спортивный директор питерского «Зенита» Хавьер Рибалта во время встречи с руководством московского «Спартака» о возможном трудоустройстве предложил уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.
Metaratings сообщает, что другой кандидат на пост спортивного директора клуба Томаш Амарал во время обсуждения будущего Абаскаля не был столь категоричен. Он предлагал разобраться с ситуацией в команде, не делая лишних движений.

22 декабря «Спартак» заявил, что новым спортивным директором клуба станет Амарал. Португальский специалист ранее работал в лиссабонской «Бенфике». Амарал начнёт работу с 1 января 2024 года.

Тогда же стало известно, что «Спартак» решил отказаться от кандидатуры Хавьера Рибалты в качестве спортивного директора.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует арендовать бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.

AS сообщает, что клуб из Испании хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Игрок из Бразилии подходит под ключевые критерии поиска: Ренан левша, молод и стоит недорого. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит 9 миллионов евро.

Читайте также:

Мадридский «Реал» хочет арендовать игрока питерского «Зенита»

Московский «Спартак» назвал имя нового спортивного директора клуба

«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу
#футбол
#спорт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мадридский «Реал» хочет арендовать игрока питерского «Зенита»
23 декабря 2023, 11:58

Фото: istockphoto/valilung

Мадридский «Реал» планирует арендовать бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.
AS сообщает, что клуб из Испании хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Игрок из Бразилии подходит под ключевые критерии поиска: Ренан левша, молод и стоит недорого. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит 9 миллионов евро.

Основным препятствием сделки являются санкции, которые запрещают европейским клубам взаимодействовать с российскими командами, которые связаны с государственными структурами.

Роберт Ренан оказался в «Зените» в январе 2023 года. Он сыграл 18 матчей во всех турнирах. Особо результативными действиями не запомнился. До этого футболист защищал цвета бразильского «Коринтианса».

Читайте также:

«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Московский «Спартак» назвал имя нового спортивного директора клуба

Украинская федерация футбола призвала ФИФА и УЕФА запретить матч России и Сербии
#спорт
#футбол
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу
23 декабря 2023, 01:06

Фото: iStock/Marcus_Millo

Английский клуб «Манчестер Сити» впервые в своей выиграл клубный чемпионат мира по футболу, пишет «Интерфакс». В финальной встрече, которая прошла в Саудовской Аравии, «горожане» со счётом 4:0 разгромили бразильский «Флуминенсе».
Игрок «Манчестер Сити» Хулиан Альварес оформил дубль, один мяч забил Фил Фоден. Кроме того, автоголом отметился футболист «Флуминенсе» Нино.

В матче за «бронзу» клуб из Египта «Аль-Ахли» победил «Урава Ред Даймондс» из Японии со счётом 4:2.



«Манчестер Сити» в 2023 году выиграл пять турниров: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.

Читайте также:

Welt: Испанскую «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на несколько лет

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен формат будущей европейской Суперлиги по футболу
#чемпионат мира по футболу
#клуб
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поздравил жителей Орехово-Зуева с открытием ФОКа «Звёздный»
22 декабря 2023, 20:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех жителей Орехово-Зуева с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздный» с ледовой ареной.
«Его здесь очень ждали. Строительство начали летом прошлого года при поддержке президента и федерального правительства. Старались всё закончить к зимним праздникам, чтобы порадовать наших спортсменов перед Новым годом», – рассказал глава региона в своём телеграм-канале.
По его словам, половину ФОКа занимает крытая ледовая арена с трибуной на 330 мест. Для хоккеистов обустроили зал технической подготовки. В здании есть медпункт, кафе и прокат коньков.
«На открытие ФОКа мы пригласили легенд хоккея Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Александра Якушева и других наших чемпионов. Они сыграли с ребятами из сборной Орехово-Зуева», – добавил Воробьёв.
Он подчеркнул, что в «Звёздном» будут работать секции по фигурному катанию и хоккею, в которые планируется набрать около 300 ребят.

Читайте также:

В Орехово-Зуеве торжественно открыли ФОК «Звёздный» с ледовой ареной

Жители Подмосковья могут принять участие в региональном турнире по понд-хоккею

Старт лыжному сезону в Красногорске дали соревнования на стадионе «Зоркий»
#спорт
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#фок
#ледовая арена
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московский «Спартак» назвал имя нового спортивного директора клуба
Португалец Амарал стал новым спортивным директором московского «Спартака»
22 декабря 2023, 19:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» объявило имя нового спортивного директора. Им стал португалец Томаш Амарал, ранее работавший в лиссабонской «Бенфике» на должности ведущего скаута.
Португалец сменил на посту спортивного директора англичанина Пола Эшуорта, занимавшего эту должность с сентября 2022 года. Эшуорт теперь будет исполнять обязанности технического директора. Амарал, после четырёх с половиной лет, проведённых в «Бенфике» на скаутской работе, с 1 января 2024 года приступит к исполнению обязанностей спортивного директора в столичном клубе.

Сообщалось, что ранее «Спартак» рассматривал кандидатуру бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, но затем отказался от этой идеи. Также появилась информация, что решение о продолжении сотрудничества с главным тренером Гильермо Абаскалем будет зависеть от нового спортивного директора «красно-белых».

Читайте также:

Welt: Испанскую «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на несколько лет

Губерниев о Суперлиге: «К российскому футболу эта новость не имеет отношения»

Глава РФС Дюков заявил о прогрессе в отношениях с УЕФА
#спартак
#информация
#футбол
#клуб
#тренер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккеист Щитов заявил о слабых выступлениях ЦСКА
22 декабря 2023, 17:16

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что в регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА показывает слабую игру.
«Просто у ЦСКА не идёт игра весь сезон. Команда не показывает чемпионского хоккея. Ясно, что ЦСКА попадёт в плей-офф. Возможно, там они и покажут чемпионскую игру. Но пока что очень слабо выступают москвичи. Они не забивают и не показывают содержательной игры. Вратари также не выручают», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Так, в матче против СКА ЦСКА проиграл со счётом 2:1. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — он одержал свою 40-ю победу в 2023 календарном году.

Читайте также:

Российский вратарь Георгиев установил новое достижение в НХЛ

Третьяк: «Хоккеистам очень важна практика международных матчей»

Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ
#спорт
#рекорд
#нхл
#игра
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дюков: «У нас есть сильные тренеры»
22 декабря 2023, 17:06

Фото: istockphoto.com/thomas-bethge

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова футболиста Евгения Калешина об отсутствии в России тренерской школы и отметил наличие в стране сильных тренеров.
«Считаю, что у нас есть сильные тренеры. Но что такое тренерское школа? Это когда есть учителя и есть ученики. Когда к нашим тренерам будут приезжать из-за рубежа, чтобы пройти стажировку, обсудить идеи, когда решения наших тренеров будут разбирать специализированные футбольные аналитические издания за рубежом, тогда можно будет сказать, что у нас есть тренерская школа», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Дюков.

Он напомнил о сильной тренерской школе в советское время, которую разрушили в 1990-е годы.

Ранее бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказал надежду на возвращение к работе в следующем году.

Читайте также:

Тренер Бояринцев выразил надежду на возвращение к работе в Новом году

Тренер Силкин назвал Сперцяна одним из лидеров «Краснодара»

Тренер Силкин назвал лучший матч года
#спорт
#школа
#тренер
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф