ТАСС: Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

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Российский боксер Дмитрий Бивол защитил собственный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его бой против британца Линдона Артура прошел в Эр-Рияде и завершился единогласным решением судей в пользу Бивола, сообщает ТАСС.
Дмитрий Бивол защитил свой титул WBA и завоевал пояс чемпиона мира Международной боксерской организации (IBO).
Бивол завоевал пояс WBA в 2017 году и 11 раз успешно его защищал. Уже седьмая победа над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году принесла ему временное чемпионство по версии Всемирной боксерской ассоциации. А в октябре 2019 года Бивол получил статус суперчемпиона мира WBA.
Россиянин выступает в весовой категории до 79,38 кг и имеет профессиональный рекорд в виде 22 побед и ни одного поражения.
Ранее стало известно, что другой российский боксер Евгений Тищенко добился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмм. У 32-летнего Тищенко, знаменитого олимпийским чемпионством в 2016 году в весовой категории до 91 килограмма, теперь 13 побед, из которых восемь были завоеваны нокаутом, при единственном поражении.
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Бивол завоевал пояс WBA в 2017 году и 11 раз успешно его защищал. Уже седьмая победа над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году принесла ему временное чемпионство по версии Всемирной боксерской ассоциации. А в октябре 2019 года Бивол получил статус суперчемпиона мира WBA.
Ранее стало известно, что другой российский боксер Евгений Тищенко добился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмм. У 32-летнего Тищенко, знаменитого олимпийским чемпионством в 2016 году в весовой категории до 91 килограмма, теперь 13 побед, из которых восемь были завоеваны нокаутом, при единственном поражении.
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Артем Путинцев