Пресс-служба Дани Алвеса опровергла слухи о смерти футболиста

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Пресс-служба бразильского футболиста Дани Алвеса опровергла слухи о том, что спортсмен свёл счёты с жизнью. Об этом сообщил журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер. Ранее о якобы смерти Алвеса рассказал малоизвестный репортёр по имени Пауло Альбукерке. • Бразильский журналист TNT Sports и Radio Itatiaia сообщил об этом.
Ранее экс-игрок испанской «Барселоны» и один из двух самых титулованных (наряду с аргентинцем Лео Месси) футболистов в истории получил 4,5 года по делу об изнасиловании в ночном клубе.
В 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с Дани Алвесом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал.
Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболист заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.
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В 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с Дани Алвесом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал.
Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболист заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.
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Артем Путинцев