Бывший главный тренер сборной России Знарок вошёл в штаб клуба НХЛ «Филадельфия»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок вошёл в штаб команды Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Филадельфия Флаёерз». В американском клубе 61-летний специалист займёт должность консультанта по развитию игроков из Европы и скаутингу.
Эта информация появилась на официальном сайте заокеанской лиги. Специалисты и местные СМИ недоумевают, почему один из самых успешных российских тренеров для возобновления карьеры в НХЛ выбрал именно «лётчиков». Пожалуй, не такое удивление вызвало бы подписание им трудового соглашения с «Нью-Йорк Рейнджерс», где играет его зять Артемий Панарин.
Некоторые эксперты связывают то, что новым местом работы Знарка стали именно «Флайерз», с появлением в составе клуба пожалуй самого талантливого российского игрока своего поколения Матвея Мичкова из СКА. Вокруг юного россиянина руководство клуба собирается строить игру на долгую перспективу, а появление в команде тренера из России должно помочь Матвею быстрее адаптироваться за океаном.
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