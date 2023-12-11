Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лёд в коньках – видео

Подмосковные фехтовальщики стали победителями и призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет проходило в спорткомплексе «Сириус Арена» в Краснодарском крае с 1 по 10 декабря.





В соревнованиях приняли участие свыше 1000 спортсменов со всех регионов России.