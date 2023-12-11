Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лёд в коньках – видео

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Напомним, что 10 января текущего года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга.
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