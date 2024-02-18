Роналду обогнал Месси по числу забитых мячей без учета пенальти

РИА Новости / Максим Богодвид
Футболист Криштиану Роналду обогнал Лионеля Мессипо числу забитых мячей за карьеру без учета пенальти, подсчитал «Матч ТВ».
Португалец обогнал аргентинца после игры 17 февраля между «Аль‑Наср» и «Аль‑Фатехом». «Аль‑Наср» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 в матче 20‑го тура чемпионата Саудовской Аравии. В составе победителей один из мячей забил Роналду.
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