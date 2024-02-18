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Роналду обогнал Месси по числу забитых мячей без учета пенальти

Роналду обогнал Месси по количеству забитых мячей
18 февраля 2024, 03:26
РИА Новости / Максим Богодвид

РИА Новости / Максим Богодвид

Футболист Криштиану Роналду обогнал Лионеля Мессипо числу забитых мячей за карьеру без учета пенальти, подсчитал «Матч ТВ».

На сегодняшний день у Роналду данный показатель составляет 714 голов, а у Месси — 713.

Португалец обогнал аргентинца после игры 17 февраля между «Аль‑Наср» и «Аль‑Фатехом». «Аль‑Наср» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 в матче 20‑го тура чемпионата Саудовской Аравии. В составе победителей один из мячей забил Роналду.

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Дисквалифицированная за допинг фигуристка Валиева станет певицей
Камила Валиева выпустит совместный трек с MIA BOYKA
18 февраля 2024, 01:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фигуристка Камила Валиева и певица Mia Boyka записали совместную песню, которую представят публике 26 апреля, в день рождения спортсменки. Об этом заявил телеведущий Азамат Мусагалиев в шоу «Кстати».
«26 апреля выйдет трек с Камилой Валиевой. Трек будет выполнен в стиле современной детской считалочки», — рассказал комик, представляя гостью выпуска Mia Boyka.
Напомним, что 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по допинговому скандалу, в центре которого оказалась Камила Валиева. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года и лишили всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года.

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#суд
#фигурное катание
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Российский боец стал победителем чемпионата Европы
Ахмед Усманов выиграл чемпионат Европы по борьбе
18 февраля 2024, 00:03

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов одержал победу на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В финальном поединке турнира в весовой категории до 79 кг 27-летний российский спортсмен встретился с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Усманов одержал победу со счетом 9:6.

Усманов является чемпионом мира 2023 года. Российский борец также выиграл Кубок мира.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля. Оргкомитет Объединенного мира борьбы допустил российских и белорусских спортсменов к участию в турнире на нейтральной основе.

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#спорт
#борьба
#чемпионат европы
#россия
#белоруссия
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Кабинет министров Нидерландов сожалеет о решени МОК по спортсменам из России
В Нидерландах подвергли осуждению допуск спортсменов из РФ к ОИ-2024
17 февраля 2024, 05:38

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Конни Хелдер высказала сожаление по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. В своем ответе на парламентский вопрос Хелдер осудила допуск спортсменов под нейтральным флагом к Олимпийским играм (ОИ-2024), которые пройдут в 2024 году в Париже.
8 декабря МОК одобрил участие России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже. Они смогут участвовать в Играх в качестве индидуальных нейтральных спортсменов. В то же время спортсмены, поддерживающие спецоперацию на Украине или имеющие связи с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами безопасности, не будут допущены к участию в Играх 2024 года. Представители командных видов спорта также будут вынуждены пропустить сореванования.

«Кабинет министров сожалеет о решении МОК. Наша позиция заключалась и остается такой, что Россия и Белоруссия должны быть отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях под любым флагом», – заявила Конни Хелдер.

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#соревнования
#спортсмены
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Экс-футболист Деменко: игроку «Спартака» Промесу нужно обратиться к России
Игроку «Спартака» посоветовали попросить помощи у России
17 февраля 2024, 03:09

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший игрок столичного клуба Максим Деменко не считает, что на игру красно-белых повлияет ситуация с осужденным за торговлю наркотиками футболистом Квинси Промесом. Об этом он рассказал в интервью «Евро-Футбол.Ру».
«Не думаю, что это скажется на результатах. Тут только дальнейшая жизнь Промеса на весах, а клуб живет своей жизнью», – сказал Деменко. Также он отметил, что футболист «должен высказаться, была ли это ошибка или еще что-то», чтобы избежать тишины.

16 февраля представитель прокуратуры Амстердама Франклин Ватимена выпустил заявление о том, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

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#суд
#приговор
#евро
#нападение
#спартак
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Бывший американский боксер выиграл первый бой под российским флагом
Бывший американский боксер Кевин Джонсон выиграл первый бой под флагом России
17 февраля 2024, 02:34

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший американский боксер Кевин Джонсон одержал победу в своем первом бою под флагом России.
Он оказался сильнее ирландского боксера Шона Тернера, отправив того в нокаут в четвертом раунде. Спортсмены сражались по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). Бой состоялся в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

9 января Джонсон получил российское гражданство и сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России Владимира Путина. Боксер подчеркнул, что таким образом хотел выразить величайший комплимент президенту России.

Всего 44-летний Джонсон провел 61 бой на профессиональном ринге, одержав 37 побед, потерпев 22 поражения, а два поединка завершились вничью.

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#гражданство
#клуб
#спортсмены
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На Кубок Николая Японского в Мытищах ждут более 5 тысяч участников
16 февраля 2024, 22:57

Фото: Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Роман Яковлев

Участниками Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» в этом году станут около 5 тысяч человек. Турнир состоится 23-25 февраля в Мытищах, рассказал председатель межъепархиальной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Московской митрополии, протоиерей Кирилл Соколов.
«Фестиваль будет проходить в статусе патриаршего второй год подряд. Раньше мы проводили турнир в Пушкине, но число участников постоянно росло, и мы решили попросить поддержку у городского округа Мытищи. Фестиваль снова пройдёт в ледовом дворце «Арена Мытищи», и в этом году количество спортсменов вырастет — ждём как минимум 5 тысяч человек из разных регионов России и из-за рубежа», – отметил Соколов.
Он добавил, что зрителей в этом году ждёт обновлённая концертная программа.

Кубок Равноапостольного Николая Японского проводится в Подмосковье с 2011 года. За 13 лет турнир принял более 40 тысяч спортсменов. С 2016-го в соревнованиях участвуют атлеты с ограниченными возможностями здоровья.

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#спорт
#мытищи
#борьба
#подмосковье
#московская область
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Сноубордист из Подмосковья завоевал золото на Спартакиаде сильнейших
16 февраля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Арсений Томин завоевал высшую награду в дисциплине «сноуборд-кросс» на второй Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль в сноуборд-кроссе среди мужчин выиграл представитель Подмосковья Арсений Томин. Серебро завоевал сноубордист из Красноярска, а бронза досталась спортсмену из сборной Кемеровской области», — говорится в сообщении.
Всего на Спартакиаде подмосковная команда завоевала уже более 20 медалей, восемь из которых — высшего достоинства.

В Спартакиаде принимают участие более 2,5 тыс. спортсменов из всех регионов России, соревнования проходят по 14 видам спорта, они проводятся в Краснодарском и Красноярском краях, а также на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

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#сноуборд
#спорт
#золото
#медаль
#подмосковье
#московская область
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Тренер Новиков: «Предлагаю исключить вратарей из-под потолка зарплат»
16 февраля 2024, 17:32

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение о том, что у вратарей в НХЛ не должно быть потолка в зарплатах.
По его словам, вратарям необходимо платить столько, сколько они стоят.

«Возьмём Капризова. Трудно устоять на вершинах, за которые борются наши ребята. Помню, когда у Кирилла не было заброшенных шайб, все стали говорить, что ему надо менять игровую манеру. Но зачем это делать сложившемуся мастеру. У Бобровского тоже были проблемы, его критиковали из-за зарплаты. Я предлагаю исключить вратарей из-под потолка зарплат», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников из Бостона, когда те заменили вратаря на шестого полевого игрока, и этот гол стал 57-м в карьере бомбардира, который он забил в пустые ворота, благодаря чему он превзошёл по этому показателю великого канадца Уэйна Гретцки.

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#спорт
#зарплаты
#хоккей
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Футболист Зе Турбо выразил уверенность в чемпионстве «Зенита»
16 февраля 2024, 17:21

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Нападающий «Пари НН» Зе Тубо высказал мнение о том, что чемпионом РПЛ станет «Зенит».
По его мнению, «Краснодар» и «Спартак» займут второе и третье места соответственно.

«Сейчас все проходят сборы, тренируются, покупают игроков. Самые сильные команды – «Краснодар» и «Зенит». Но не забываем еще про «Спартак». Думаю, чемпионом станет «Зенит», на втором месте будет «Краснодар», а на третьем расположится «Спартак», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Зе Турбо.

Также он признался, что был бы рад играть в таких командах, как «Зенит» и «Спартак».

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Также он хвалил команду.

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#спорт
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