Российские теннисисты Шевченко и Потапова стали мужем и женой

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий
Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко решили узаконить свои отношения и сыграли свадьбу. О том, что они неравнодушны друг к другу, стало известно еще нынешней весной.
О своих отношениях теннисисты рассказали весной, в сентябре они обручились, а теперь сочетались узами законного брака. В своих социальных сетях Потапова опубликовала несколько фотографий со свадебной церемонии, подписав их «Mr. & Mrs. Shevchenko».
Читайте также:
Фигуристка Туктамышева прокомментировала фотосессию в свадебном платье
WTA не будет наказывать теннисисток за участие в турнире в Санкт-Петербурге
Forbes посчитал личный бренд Медведева лучшим среди российских спортсменов
Александр Бойцов