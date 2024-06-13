Российских теннисистов допустили к участию в Олимпийских играх в Париже

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Международная федерация тенниса допустила к участию в Олимпийских играх в Париже теннисистов из России.
Об этом сообщает ТАСС. По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, допустили всех, кто после Открытого чемпионата Франции отобрался по рейтингу. Вопросов ни к кому не возникло, отметил он.
Незадолго до этого Тарпищев заявил, что на Играх в одиночном разряде при допуске выступят восемь россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. Они продлятся до 11 августа.
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Незадолго до этого Тарпищев заявил, что на Играх в одиночном разряде при допуске выступят восемь россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. Они продлятся до 11 августа.
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Алёна Самарева