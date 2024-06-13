Российских теннисистов допустили к участию в Олимпийских играх в Париже

Подмосковный спортсмен выиграл этап-открытие чемпионата России по эндуро на мотоциклах. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый этап чемпионата России по эндуро на мотоциклах проходил в городе Кемерово с 7 по 10 июня.





«В самом многочисленном из соревновательных классов «Е-3» за победу сражались 13 мотоциклистов. Лучшим из них стал представитель Подмосковья, многократный чемпион Европы и России по мотокроссу и эндуро Дмитрий Паршин. Он преодолел трассу за 16 минут и 28 секунд.На втором месте оказался представитель Бийска, а замкнул тройку спортсмен из Кемерово», — поделились в пресс-службе.



Стоит отметить, что следующие соревнования пройдут с 14 по 17 июня в Шерегеше в Кемеровской области.



Чемпион России будет определён по итогам трёх этапов.



