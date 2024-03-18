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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятый финал турнира подряд

18 марта 2024, 09:50
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России и четвёртый номер мирового рейтинга Даниил Медведев в финале турнира в Индиана-Уэллсе проиграл второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в двух партиях со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Эта неудача стала для россиянина пятым подряд поражением в решающих матчах турниров серии АТР.
В этих финалах Медведев трижды уступал итальянскому теннисисту Яннику Синнеру и по разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу. На этом же турнире испанец обыграл Даниила и в прошлом году. Тогда матч закончился в его пользу со счётом 6:3, 6:2. Нынешний финал стал шестой очной встречей Медведева и Алькараса. В противостоянии лидирует испанец — 4:2.

Синнер был сильнее лучшего теннисиста России в финале первого в этом году турнира Большого шлема. В решающем матче Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) итальянец победил в пяти сетах, несмотря на то, что первые две партии остались за Медведевым.


После серии изнурительных пятисетовых матчей на кортах Мельбурна Даниил взял месячную паузу для восстановления сил. Пропустив несколько турниров, российский теннисист опустился с третьего места в мировом рейтинге АТР на четвёртое.

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#матч
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#турнир
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В Подмосковье проводят межрегиональный турнир по хоккею среди женщин
18 марта 2024, 09:40

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Межрегиональный турнир по хоккею среди женщин стартовал в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводятся с 17 по 23 марта на Ледовой арене СК «Авангард» в городском округе Домодедово.


«В соревнованиях примают участие 9 женских хоккейных команд из Тулы, Брянска, Москвы и Подмосковья: ЖХК «Авангард ДМД», ЖХК «Легенда», ЖХК «Королевы льда», ЖХК «Авангард» (Брянская область), ЖХК «Ice Tigers», ЖХК «Rublevskaya Pantera», ЖХК «Армата», ЖХК «Ледяные лани», ЖХК «Окрыленные», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что участницы всех команд начали заниматься хоккеем менее года назад, что делает соревнования более особенными. В рамках турнира будут выявляться наиболее сильные в каждой из категорий уровня подготовки.

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#ск
#брянская область
#хоккей
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Большунов выиграл 22-ю индивидуальную гонку в сезоне, победив в спринте на ЧР
16 марта 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял первое место в спринтерском забеге свободным стилем на чемпионате России. Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
Большунов пробежал дистанцию за 3 минуты 13,49 секунды. Второе место занял Иван Горбунов, который отстал от победителя на 0,11 секунды.

Александр Большунов одержал победу в двадцать второй гонке подряд. Лыжник является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз Большунов становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что подмосковная горнолыжница выиграла этап Кубка России в дисциплине слалом-гигант. Кубок России по горнолыжному спорту среди женщин проходил 12 марта в Южно-Сахалинске.

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#лыжи
#спорт
#гонка
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#спортсмены
#подмосковье
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Пономарев рекомендовал ЦСКА не расслабляться перед матчами с «Балтикой»
15 марта 2024, 17:59

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что ЦСКА нельзя расслабляться и терять бдительность при подготовке к матчам с «Балтикой».
«Сейчас нельзя расслабляться. Кто-то может подумать, что команде повезло с жеребьёвкой. Может быть, но соперник уже известен, поэтому нужно готовиться к нему. Первый матч армейцы проведут на выезде, а там главное не проиграть. «Балтика» показывает хороший футбол», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.

Он добавил, что тренер Сергей Игнашевич всё больше набирается опыта и готовит свою команду к победам, поэтому излишняя расслабленность может обернуться поражением для ЦСКА.

Ранее экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что команда является фаворитом в матче со «Спартаком».

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#спорт
#тренер
#футбол
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Туфрин назвал «Зенит» фаворитом перед «Спартаком»
15 марта 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/mel-nik

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что команда является фаворитом в матче со «Спартаком».
Он также отметил, что игра команд должна быть очень интересной. По его мнению, «Спартак» весьма непредсказуем в игре, однако без Промеса ему тяжко.

«Зениту» ещё играть товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Белграде. <…> Я думаю, «Зенит» — фаворит в этой паре. И оба матча будет играть на победу», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Ранее бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин комментировал победу команду над «Динамо» в матче финала Кубка России, отмечав, что не ожидал, что обыграть соперников будет так легко.

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#спорт
#матч
#игра
#мнение
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На церемонии вручения Премии РБ поприсутствует Кафу
15 марта 2024, 17:39

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.
Сама премия состоится 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На мероприятии будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.

«Ежегодно церемонию награждения лауреатов Международной премии РБ посещают признанные легенды футбола. Спортсмены мирового уровня принимают наши приглашения и становятся почётными гостями масштабного события в спортивной и букмекерской индустрии», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора «Рейтинга Букмекеров» Аскера Тхалиджокова и директора по развитию бизнеса Арама Погосяна.

Ранее на Кировском заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии «Город в лицах». Такая наград призвана раскрыть достижения конкретных людей конкретных профессий, их вклад в развитие города.

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#премия
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#церемония
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Подмосковные конькобежцы завоевали пять медалей «Финала Кубка СКР»
15 марта 2024, 16:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Конькобежцы из Московской области завоевали пять медалей «Финала Кубка СКР». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования «Финал Кубка Союза конькобежцев России» проходили с 12 по 13 марта в Коломне.

По итогам соревнований в копилке ​Московской области две серебряные и три бронзовые медали.

«Анастасия Семенова по итогам всех пяти этапов Кубка показала второй результат на дистанции 1500 метров среди юниорок и третий результат на дистанции 1000 метров среди юниорок. Виктория Морозова заняла второе итоговое место в масс-старте на 10 кругов среди юниорок. Замкнула призовую тройку общего зачёта ещё одна подмосковная спортсменка Елизавета Губарева», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что Виктория Морозова также завоевала бронзу по итогам всех прошедших этапов на дистанции 500 метров среди юниорок.

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#спортсмены
#конькобежный спорт
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Подмосковный дуэт фигуристов завоевал серебряную медаль Кубка Федерации
15 марта 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, представляющие Московскую область, заняли второе место в танцах на льду в рамках всероссийского Кубка Федерации по фигурному катанию на коньках, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Пара Коломенская/Фролов набрала 176,75 очков. Этот результат обеспечил спортсменам второе место. Золотую медаль в танцах на льду получил столичный дуэт Анны Щербаковой и Егора Гончарова, а третье место заняли Милана Кузьмина и Дмитрий Студенкин, также представляющие Москву», — отмечается в сообщении.
Кубок Федерации по фигурному катанию проводился в Сочи в период с 12 по 15 марта. Соревнования были организованы в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#фигурное катание
#московская область
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Первый гол Кузнецова за «Каролину» помог команде победить «Флориду» в НХЛ
15 марта 2024, 08:20

Фото: iStock/FotografieLink

«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду Пантерз». Матч состоялся прошлой ночью в США и завершился победой «ураганов» со счетом 4:0.
Во время этой встречи шайбы забросили российские нападающие «Каролины» Евгений Кузнецов и Андрей Свечников. Стоит отметить, что данная игра стала для Кузнецова дебютной в новой команде. Его признали первой звездой матча.

Сам Кузнецов в беседе с журналистами подчеркнул, что он выражает огромную благодарность своим фанатам за поддержку. По его словам, в настоящее время он проживает свои лучшие дни благодаря усердной работе.

Напомним, в феврале российский хоккеист Евгений Кузнецов, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», прошел специальную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ее цель заключается в избавлении спортсменов от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

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Футболист Лепехин: «Ожидал, что «Зенит» победит, но не думал, что так легко»
14 марта 2024, 17:17

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу команду над «Динамо» в матче финала Кубка России, отметив, что не ожидал, что обыграть соперников будет так легко.
«Я ожидал, что «Зенит» победит, но не думал, что это будет так легко. На игру повлиял быстрый гол, а затем команда смогла быстро забить и второй мяч. В таких условиях сложно перестраиваться. «Динамо» пришлось менять план на матч, они явно не готовились к такому развитию событий», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.

Он предположил, что победа «Зенита» могла бы быть не такой лёгкой, если бы ко времени перерыва у команды не было голов.

Встреча «Зенита» и «Динамо» закончилась победой первых со счётом 2:0.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал предположение, что в сегодняшнем матче «Динамо»—«Зенит» первые выйдут победителями.

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