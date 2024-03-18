Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятый финал турнира подряд

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Первая ракетка России и четвёртый номер мирового рейтинга Даниил Медведев в финале турнира в Индиана-Уэллсе проиграл второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в двух партиях со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Эта неудача стала для россиянина пятым подряд поражением в решающих матчах турниров серии АТР.
В этих финалах Медведев трижды уступал итальянскому теннисисту Яннику Синнеру и по разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу. На этом же турнире испанец обыграл Даниила и в прошлом году. Тогда матч закончился в его пользу со счётом 6:3, 6:2. Нынешний финал стал шестой очной встречей Медведева и Алькараса. В противостоянии лидирует испанец — 4:2.
Синнер был сильнее лучшего теннисиста России в финале первого в этом году турнира Большого шлема. В решающем матче Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) итальянец победил в пяти сетах, несмотря на то, что первые две партии остались за Медведевым.
После серии изнурительных пятисетовых матчей на кортах Мельбурна Даниил взял месячную паузу для восстановления сил. Пропустив несколько турниров, российский теннисист опустился с третьего места в мировом рейтинге АТР на четвёртое.
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Теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open
Синнер был сильнее лучшего теннисиста России в финале первого в этом году турнира Большого шлема. В решающем матче Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) итальянец победил в пяти сетах, несмотря на то, что первые две партии остались за Медведевым.
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Александр Бойцов