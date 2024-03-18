Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятый финал турнира подряд

Первая ракетка России и четвёртый номер мирового рейтинга Даниил Медведев в финале турнира в Индиана-Уэллсе проиграл второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в двух партиях со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Эта неудача стала для россиянина пятым подряд поражением в решающих матчах турниров серии АТР.