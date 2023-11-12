Российский боец Павлович нокаутом проиграл Аспинэллу в бою за титул UFC

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В ночь с 11 на 12 ноября в бою за титул временного чемпиона UFC на турнире в Нью-Йорке россиянин Сергей Павлович проиграл Тому Аспинэллу. Британец победил нокаутом, отправив российского бойца на настил октагона на 69-й секунде первого раунда.
На счету Аспинэлла числились шесть досрочных побед, в том числе над россиянином Александром Волковым. Букмекеры отдавали преимущество Павловичу, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,6. Шансы британского бойца оценивались с коэффициентом 2,42.
Сергей начал бой осторожно, а вот его противник не стал тратить время на разведку и сразу провел несколько удачных лоу-киков. Тогда и Павлович пошел в атаку, и соперники перешли к обмену мощными ударами. Но, в отличие от предыдущих поединков, размах рук не дал российскому бойцу решающего преимущества. Аспинэлл умело уклонялся от его ударов, а потом сам сильно и точно попал в висок Павловичу. Тот рухнул на настил октагона и британец успел всадить в него три тяжелых хаммерфиста, прежде чем судья остановил бой.
Аспинэлл после победы плакал и не мог поверить в свою удачу. Успех в бою он посвятил отцу. А россиянин долго приходил в себя и не мог подняться на ноги. Поражение сильно пошатнуло его позиции в рейтинге UFC, но при правильных выводах из неудачи он свой шанс на титульный бой еще получит.
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Сергей начал бой осторожно, а вот его противник не стал тратить время на разведку и сразу провел несколько удачных лоу-киков. Тогда и Павлович пошел в атаку, и соперники перешли к обмену мощными ударами. Но, в отличие от предыдущих поединков, размах рук не дал российскому бойцу решающего преимущества. Аспинэлл умело уклонялся от его ударов, а потом сам сильно и точно попал в висок Павловичу. Тот рухнул на настил октагона и британец успел всадить в него три тяжелых хаммерфиста, прежде чем судья остановил бой.
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Александр Бойцов