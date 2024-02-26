Русский Халк из Люберец установил новый рекорд мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Рекордсмен мира из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый мировой рекорд. За пять минут они разорвал 14 медицинских грелок, передаёт РИА Новости. Попытка установления рекорда состоялась на стенде Московской области международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» во время мастер-классов по надуванию грелок до разрыва надул подряд 14 грелок за пять минут. Задача была нереальной и очень сложной даже для профессионалов сценического экстрима», – рассказал РИА Новости коллега Сергея, руководитель движения, рекордсмен мира по силовым номерам Михаил Паллер.Он назвал надувание грелок является самым зрелищным и ярким номером в сценическом экстриме. Чтобы уложиться в установленный лимит времени в пять минут, подмосковному спортсмену пришлось для ускорения времени разрыва надуваемых грелок сжимать их сбоку. Тем самым он усложнил сам номер, так как давление в грелке в этом случае – намного выше, чем в шине автомобиля.
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Лора Луганская