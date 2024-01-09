«Русский Халк» из Люберец Агаджанян установил мировой рекорд по сценическому экстриму

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Тяжелоатлет из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил рекорд России и мира по сценическому экстриму. Он зафиксировал достижение по продолжительности и количеству выступлений за 12 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«На выставке-форуме «Россия», которая продолжает работу на ВДНХ, атлет выступил с различными активностями и мастер-классами 10 часов 30 минут подряд с небольшими перерывами. Он провёл 11 выступлений, разрушив за это время 82 предмета: 66 сковородок и 16 медицинских грелок», – говорится в сообщении.Ассистировал Агаджаняну люберецкий рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Чуприна. Также в течение всего дня атлеты совершили шесть проходов с моделями на плечах, надувая до разрыва медицинские грелки.
Читайте также:
Люберецкий тяжелоатлет Агаджанян нацелился на новый рекорд мира
На старт «Красногорской лыжни» вышли более ста спортсменов со всей России
В Одинцове в открытии катка приняли участие олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ
Лора Луганская