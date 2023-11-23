Щёлковская спортсменка стала чемпионкой мира в дисциплине Вадо-рю карате

Фото: Елена Катасонова
Чемпионат и Первенство мира IASKF проходили в городе Орел.В чемпионате приняли участие свыше трех тысяч спортсменов из Австрии, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Конго, Кубы, Молдовы, Республики Абхазия, Республики Беларусь, России, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции и Узбекистана.
«Родители тогда решили, что я должна уметь за себя постоять, и привели меня на карате. Вспоминаю свою первую встречу с тренером Натальей Андреевной. Она мне очень понравилась. Я нашла здесь много друзей. В карате я быстро втянулась и вскоре перешла в среднюю группу», - поделилась юная спорсменка.
Стоит отметить, что разница в баллах между призёрами составила всего 0,1 бала.
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