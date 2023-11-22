Юные фигуристки из Жуковского завоевали медали на соревнованиях в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Юные фигуристки, воспитанниц спортивной школы «Метеор» из Жуковского успешно выступили на соревнованиях в Сергиевом Посаде. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортсменкам удалось завоевать медали. Так, первое место заняли Вероника Благий, выполнившая норматив первого юношеского разряда с первого раза (и, соответственно, завоевавшая его), а также София Смирнова. Отмечается, что последняя завоевала лидирующее место в номинации «Юный фигурист».
Кроме того, третье место досталось Алисе Сундуковой. Так, юная спортсменка завоевала второй юношеский разряд.
Уточняется, что тренером-преподавателем девочек является Марина Качаева.
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Кроме того, третье место досталось Алисе Сундуковой. Так, юная спортсменка завоевала второй юношеский разряд.
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Мелисса Тимофеева