Со своим флагом и гимном. За футболистов болеет вся Россия

Голландский футболист Квинси Промес, выступающий за московский «Спартак», заявил о готовности приехать в Нидерланды и дать показания в суде. Однако сделать это игрок, обвиняемый в причастности к торговле кокаином, готов только при получении гарантий безопасности.

Лучшему бомбардиру в истории российских чемпионатов среди легионеров ранее был вынесен приговор: шесть лет лишения свободы, напоминает «РБК-Спорт». В пресс-службе прокуратуры Страны тюльпанов подтвердили, что адвокат футболиста действительно обращался к ним с просьбой о безопасном проезде для своего клиента, но получил отказ.



Впервые подозрения у голландского наркоконтроля в отношении Промеса появились ещё в 2018 году. Поводом стали сведения, полученные от Criminal Intelligence Team (TCI) — группы уголовной разведки Нидерландов, которая собирает информацию о серьезных преступлениях из самых разных источников, большей частью от анонимных информаторов. Форвард тогда играл за «Спартак». В следующем году, когда голландец уже вернулся в «Аякс» из Амстердама, у полиции появились новые данные по делу. На всякий случай в 2021 году Квинси снова уехал в Россию выступать за прежний клуб.



В московском клубе нападающий в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Всего за «Спартак» Квинси Промес провёл во всех турнирах 235 матчей. В них он забил 114 мячей в ворота соперников и отдал 59 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 32-летнего игрока в шесть миллионов евро.

Александр Бойцов