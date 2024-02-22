Со своим флагом и гимном. За футболистов болеет вся Россия

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Российскую сборную по пляжному футболу, как и большинство команд и спортсменов в самых разных видах спорта, давно уже отлучили от международных соревнований. Однако сборная Белоруссии была допущена до чемпионата мира в ОАЭ и, к удивлению многих, показывает там отличные результаты.
Россиянам есть за кого поболеть на пляжном мундиале, хотя на турнире и отсутствует действующая лучшая команда планеты. Да, всё верно, именно наши парни стали предыдущими обладателями золотых медалей в футболе на песке. Кроме традиционно братских отношений двух стран, в сборной Белоруссии играет немало игроков, выступающих в российском чемпионате. Например, бомбардир «Кристалла» из Санкт-Петербурга Игорь Бриштель «феерит» и в матчах за национальную команду. Вратарь команды из союзной страны Михаил Августов является натурализованным россиянином. Олег Гапон защищает цвета подмосковного «Строгино». Аргентино-испанский тренер белорусов Николас Альварадо тренирует клуб российского чемпионата «Краснодар-ЮМР».
В групповом турнире белорусская сборная последовательно обыграла действующих вице-чемпионов мира японцев, очень мощную команду Сенегала и сборную Колумбии, которая, как и все коллективы из Южной Америки, знают толк в пляжном футболе. Многие сочли выход белорусов в 1/4 финала случайностью, но в 1/4 финала была повержена одна из сильнейших команд планеты — сборная Португалии! Выступающий в российском чемпионате Бриштель был неудержим. Сначала он оформил хет-трик и сборная Белоруссии повела 3:1. Когда португальцы сумели сравнять счёт и всё катилось к овертайму, Игорь забил четвёртый мяч, причем сделал это за секунду (!) до окончания основного времени матча.
В полуфинале белорусов ждет встреча либо м итальянцами, либо с командой Таити. И тот, и другой соперник подопечным Альварадо по плечу, особенно с поймавшим сумасшедший кураж Бриштелем. Ждём выхода наших друзей в главный матч турнира.
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В групповом турнире белорусская сборная последовательно обыграла действующих вице-чемпионов мира японцев, очень мощную команду Сенегала и сборную Колумбии, которая, как и все коллективы из Южной Америки, знают толк в пляжном футболе. Многие сочли выход белорусов в 1/4 финала случайностью, но в 1/4 финала была повержена одна из сильнейших команд планеты — сборная Португалии! Выступающий в российском чемпионате Бриштель был неудержим. Сначала он оформил хет-трик и сборная Белоруссии повела 3:1. Когда португальцы сумели сравнять счёт и всё катилось к овертайму, Игорь забил четвёртый мяч, причем сделал это за секунду (!) до окончания основного времени матча.
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