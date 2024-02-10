Мини-футбол в России официально переименовали в футзал

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В России мини-футбол теперь официально называется футзалом после вступления в силу соответствующего приказа Минспорта РФ от 31 января 2024 года, сообщает ТАСС.
Напомним, что российская сборная по футзалу дважды становилась призером мирового первенства и 10 раз брала медали на европейском уровне.
Читайте также:
Каширская команда девушек выиграла областные соревнования по футзалу
В Серебряных Прудах пройдет открытый чемпионат по мини-футболу среди мужчин
В Мытищах впервые пройдет Кубок Победы по мини-футболу среди слепых
Артем Путинцев