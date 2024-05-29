Сперцян назвал большим событием завоевание серебра «Краснодаром»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что гордится командой, а завоевание серебра в РПЛ считает большим событием.
«Тяжело сказать об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие. Но обидно упустить чемпионство, мы делали всё, что в наших силах, чтобы стать первыми», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сперцян.
Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
Ранее футболист «Химок» Роман Юзепчук поделился, что в РПЛ его больше всего впечатлил спортсмен Фёдор Чалов.
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