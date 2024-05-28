Назван лучший тренер сезона РПЛ

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ.
«Для меня лучший тренер этого сезона — Семак, потому что он привел команду к чемпионству. Личка неплохо работал, были удачные матчи в исполнении «Динамо». «Зенит» привык всё время с отрывом побеждать в РПЛ. В этом сезоне было труднее, пришли новые футболисты и ушли старые. Для построения игры нужно время, а результат необходим здесь и сейчас», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.
Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.
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