Стали известны зарплаты российских футболистов Головина и Кузяева во Франции

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Французское спортивное издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков, выступающих в «Лиге 1», высшем дивизионе чемпионата Франции. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин зарабатывает во французском клубе 300 тысяч евро в месяц.
Самая высокая зарплата во французском чемпионате у форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана. Он получает шесть миллионов евро в месяц. Второе место делят его одноклубник и партнёр по сборной Усман Дембеле и бразилец Маркиньос, также выступающий за парижский клуб. Из зарплата составляет 1,12 миллиона евро в месяц.
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Александр Бойцов