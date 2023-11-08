Стало известно о возможном уходе Батчи из «Краснодара»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может покинуть кубанский клуб.
Как передаёт «РБ Спорт», футболистом заинтересовался турецкий ФК «Галатасарай», однако переговоров всё ещё не было.
Отмечается, что 24-летний футболист Батчи перешёл в клуб «Краснодар» ещё в сентябре 2022 года, а его контракт рассчитан до июня 2025 года. Вместе с тем, в этом сезоне спортсмен с российским клубом отыграл 18 матчей, забив один мяч.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли в московской команде этой зимой. При этом, спортсмен отметил, что хотел бы продолжать игру в команде.
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Отмечается, что 24-летний футболист Батчи перешёл в клуб «Краснодар» ещё в сентябре 2022 года, а его контракт рассчитан до июня 2025 года. Вместе с тем, в этом сезоне спортсмен с российским клубом отыграл 18 матчей, забив один мяч.
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Мелисса Тимофеева