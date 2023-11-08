Судья Иванюк опроверг предвзятость судей в игре СКА — «Авангард»

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Судья международной категории Александр Иванюк заявил, что со стороны судейства никакой предвзятости в матче СКА — «Авангард» не было, а все замечания и дисквалификации были уместны.
«Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что, когда игрок СКА упал на лёд, соперник его добивал. Тут есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? В том моменте помощники сделали всё правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но здесь никто не успеет среагировать», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Иванюк.
Он добавил, что. Ко всему прочему, в регламенте прописан запрет на комментирование работы судей. Что Ротенберг нарушил, за что и получил дисквалификацию.
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