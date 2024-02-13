Священник Островский: «То, что сделали с Fan ID — это ошибка»

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Священник Павел Островский назвал ошибкой закон о Fan ID.
Он призвал договариваться с футбольными фанатами, а не конфликтовать с ними, пытаясь взять над людьми контроль.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что карту болельщика не планируется отменять в футболе. По его словам, причин для отказа от Fan ID нет. Он пояснял, что карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность людей на матчах.
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«То, что сделали сейчас с Fan ID — это ошибка. С людьми нужно договариваться, работать с этой аудиторией, а не конфликтовать. Ты не можешь взять улицу под контроль. Она может просто долго сидеть и ждать, но она может вдруг выскочить», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Островский.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что карту болельщика не планируется отменять в футболе. По его словам, причин для отказа от Fan ID нет. Он пояснял, что карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность людей на матчах.
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Мелисса Тимофеева