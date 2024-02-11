Сербские футбольные фанаты объявили «вечное братство» с россиянами

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Болельщики футбольного клуба «Црвена Звезда» из Сербии привлекли к себе внимание, размахивая российскими флагами и скандируя лозунги о братстве двух народов во время матча с белградской командой «Вождовац».
Видеофрагменты произошедшего были опубликованы в социальных сетях.
Матч двух клубов состоялся в субботу на крупнейшем стадионе страны, «Райко Митич», и завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 2:1.
Во время второго тайма сербские фанаты даже исполнили песню на мотив известной русской мелодии «Калинка-малинка», после чего подняли российские флаги и скандировали лозунги о братстве сербского и русского народов.
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Матч двух клубов состоялся в субботу на крупнейшем стадионе страны, «Райко Митич», и завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 2:1.
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Артем Кузьмин