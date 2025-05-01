Сёмин: Кузяев должен продолжать бороться за место в основном составе «Гавра»

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Бывший главный тренер столичного «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о перспективах полузащитника национальной команды и французского «Гавра» Далера Кузяева. По мнению специалиста, игроку следует продолжать бороться за место в основном составе команды, за которую он сейчас выступает.
В интервью спортивному порталу Metaratings.ru маститый тренер отдал должное российскому хавбеку, высоко оценив его работоспособность и футбольный интеллект.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 32-летний полузащитник провёл 13 матчей во всех турнирах, отметившись в этих играх одним забитым мячом. В основном составе своей команды он в последний раз выходил на поле в январе. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в пять миллионов евро. В турнирной таблице «Гавр» занимает 16 место после 31 тура.
Читайте также:
Экс-футболист «Динамо» Дьяков оценил отставку главного тренера Марцела Лички
Стали известны зарплаты российских футболистов Головина и Кузяева во Франции
Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»
«Кузяев — волевой и очень работоспособный футболист. Его техника находится на хорошем уровне. Ему надо продолжать бороться за место в составе "Гавра". У всех бывают неудачные периоды, каждый может попасть в резерв», — считает Сёмин.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 32-летний полузащитник провёл 13 матчей во всех турнирах, отметившись в этих играх одним забитым мячом. В основном составе своей команды он в последний раз выходил на поле в январе. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в пять миллионов евро. В турнирной таблице «Гавр» занимает 16 место после 31 тура.
Читайте также:
Экс-футболист «Динамо» Дьяков оценил отставку главного тренера Марцела Лички
Стали известны зарплаты российских футболистов Головина и Кузяева во Франции
Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»
Александр Бойцов