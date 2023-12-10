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Российский боксер стал чемпионом мира по версии WBA

Россиянин Тищенко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации
10 декабря 2023, 00:56
Фото: istockphoto/FOTOKITA

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Российский боксер Евгений Тищенко добился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Тищенко одержал победу нокаутом в шестом раунде над немецким соперником Леоном Хартом в поединке в весовой категории до 101,6 килограмм.

Схватка проходила на турнире IBA Champions Night, который прошел в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.


У 32-летнего Тищенко, знаменитого олимпийским чемпионством в 2016 году в весовой категории до 91 килограмма, теперь 13 побед, из которых восемь были завоеваны нокаутом, при единственном поражении. У его 35-летнего соперника Харта на счету 22 победы, шесть поражений и одна ничья.

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#страны
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Сербская «Црвена Звезда» побила многолетний рекорд домашних побед подряд
09 декабря 2023, 22:00

Фото: istockphoto/Rost-9D

Футбольная команда «Црвена Звезда» побила рекорд по домашним победам подряд, долгие годы принадлежавший мадридскому «Реалу». Клуб из Белграда обыграл на своей площадке команду «Младость Лучани» со счетом 3:1 и эта победа стала для сербов 122-й.
Достижение испанцев, которое было установлено в далёкий уже период с 1957 по 1965 год, составляет 121 игру подряд без поражений на своём стадионе, передает сетевое издание «Sports.ru». Справедливости ради следует отметить, что чемпионат испанской «Ла Лиги» значительно сильнее, чем соревнования в рамках сербского клубного чемпионата, да и конкуренцию грандам в Испании могут составить гораздо больше команд.

Последний раз «Црвена Звезда» проигрывала на своём стадионе в 2017 году. Если тенденция наличия единственного сильного клуба в стране сохранится, рекорд белградской команды может растянуться на долгие годы.

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Мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом проиграла в Бундеслиге «Айнтрахту»
09 декабря 2023, 21:27

Фото: istockphoto/Rost-9D

Многолетний лидер немецкого футбола мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом проиграла в матче Бундеслиги середнякам из Франкфурта-на-Майне. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «Айнтрахта»
Ещё одним своеобразным рекордом стало то, что мюнхенский клуб пропустил три мяча в первом тайме впервые за последние 19 лет. До этого такое же событие произошло в далёком уже 2004 году. Тогда три гола в ворота «Баварии» ещё до перерыва отгрузил бременский «Баварии». Теперь ситуация повторилась. У «Айнтрахта» отличились Омар Мармош, Жуниор Дина Эбимбе и Хуго Ларссон. В самом конце первого тайма, на 44-й минуте, один мяч сумел отыграть капитан мюнхенцев Йозуа Киммих.

Франкфуртцы не остановились на этом. После перерыва сначала ещё один гол забил Эбимбе, а ближе к концу встречи «контрольный выстрел» произвёл Ансгар Кнауфф. Псле 13 туров знаменитый клуб из Мюнхена занимает только вторую строчку в турнирной таблице с 32 очками, отставая от лидирующего «Байера» на три балла. «Айнтрахт» с 21 очком идет на седьмой позиции.

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Мировой рекордсмен в плавании Колесников отказался участвовать в Олимпиаде
09 декабря 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский пловец, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине, двукратный олимпийский призёр на играх 2020 года Климент Колесников не планирует ехать в Париж в 2024 году. Спортсмен считает неприемлемыми для себя те условия, при выполнении которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян к участию в соревнованиях.
Во Всероссийской федерации плавания изначально назвали условия МОК и World Aquatics (Международная федерация плавания - прим. ред.) невозможными для пловцов из России, напоминает сайт «Матч ТВ». Колесников в целом одобрил решение МОК допустить россиян и белорусов до международных состязаний в нейтральном статусе. Но тут же уточнил, что лично для себя он считает такие критерии допуска неприемлемыми.

«Я искренне радоваться буду за тех ребят, которые готовы сделать такой шаг ради поездки на Олимпиаду. Никого не осуждаю и не собираюсь даже. Но лично я на это пойти не могу», — сказал знаменитый российский чемпион.

Можно вспомнить слова президента IBA (Международная боксёрская ассоциация - прим. ред.) Умара Кремлёва, который сказал, что невозможность атлета выступать на соревнованиях под флагом родной страны и слушать гимн в случае победы унижает его достоинство. Как видно, Климент Колесников как раз из этой категории спортсменов.

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#матч
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В Международной ассоциации бокса стало на четыре страны меньше
Международная ассоциация бокса лишила членства четыре европейские страны
09 декабря 2023, 12:24

Фото: istockphoto/FOTOKITA

На конгрессе Международной ассоциации бокса (англ. IBA, International Boxing Association - прим. ред.) было принято решение об исключении из состава организации боксёрских федераций четырёх стран. Речь идёт о Германии, Чехии, Швеции и Нидерландах.
Заседание конгресса IBA проходило в Дубае (ОАЭ). Одной из причин прекращения членства указанных национальных боксёрских федераций в международной организации было названо нарушение ими правила о двойном членстве, сообщает «Чемпионат.ком». Напомним также, что президентом IBA с конца 2022 года является россиянин Умар Кремлёв.

Организация под его руководством наотрез отказалась следовать русофобским рекомендациям Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха, некогда спортсмена и приличного человека. На соревнованиях под эгидой IBA российские боксёры выступают с флагом, а их многочисленные победы приветствуются звуками родного гимна.



                                                                                Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Всё это не могло понравиться ярым русофобам из нескольких европейских стран. В знак протеста против действий IBA и её президента, да ещё с такой ненавистной фамилией, Германия, Нидерланды, Чехия и Швеция вышли из организации и объявили, что создадут свою «независимую» федерацию World Boxing (мировой бокс).

Очевидно, что у названных государств и их спортивных чиновников несколько искажённое представление об окружающем мире, если они полагают себя средоточием планетарного бокса. Думается, мало кто вспомнит хотя бы одного чемпиона мира из этих стран, кроме немца Штурма. В основном, благодаря звучной фамилии. Можно сказать, что конгресс в Дубае удовлетворил протест указанных стран, исключив их из состава IBA. Теперь чехи, шведы, немцы и голландцы могут устраивать увлекательные междусобойчики уровня рядовой российской районной спортшколы.

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#германия
#швеция
#нидерланды
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Российские представители «Королевы спорта» не выступят на Олимпиаде в Париже
08 декабря 2023, 22:18

Фото: istockphoto/stefanschurr

Легкоатлеты из России не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент IAAF, с 2019 года сменившей название на WA (англ. World Athletics, Всемирная легкоатлетическая ассоциация - прим. ред).
В пятницу, 8 ноября, Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года. В Париж наши спортсмены, естественно (для еврочиновников), поедут в нейтральном статусе, без флага и гимна. Но не все, как выяснилось, даже из тех, кто пройдет квалификационный отбор.

Глава организации, управляющей мировой лёгкой атлетикой, Себастьян Коу объявил, что атлеты из России и  Белоруссии ни при каких условиях не появятся ни на одном из стартов, проходящих под эгидой WA, включая парижскую Олимпиаду. Странно было бы слышать такое от двукратного олимпийского чемпиона. Ведь это решение лишает многих его собратьев-спортсменов участвовать, возможно, в главном старте старте в своей жизни. 

Однако все укладывается в привычную схему западной русофобии, когда вспоминаешь, что Коу не только великолепный бегун на 1 500 метров, но и английский барон, бывший член парламента от графства Корнуолл, пожизненный пэр Великобритании, страны, которая сумела, пожалуй, в своих антироссийских выпадах превзойти даже патрона/союзника в лице США.

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#сша
#страны
#спортсмены
#париж
#мок
#великобритания
#олимпиада
#лёгкая атлетика
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Глава World Athletics заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже
Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже
08 декабря 2023, 21:37

Фото: iStock/Kirkikis

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с российских легкоатлетов отстранение, они не будут представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом журналистам сообщил глава организации Себастьян Коу.
По словам Коу, позиция федерации на фоне решения МОК осталась прежней. Он также добавил, что увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже возможно, однако не в легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Несмотря на то, что спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях под своим гимном и флагом, к играм они будут допущены. Глава МОК Томас Бах прежде сообщил, что организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в марте 2024 года.

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#подмосковье
#спортсмены
#мок
#олимпиада
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Лыжный Кубок Александра Большунова может собрать около 1 тыс участников
08 декабря 2023, 20:50

Фото: Минспорт МО

На трассе спортивной школы «Истина» в Истре 20 февраля 2024 года пройдёт Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам. На соревнования ждут около 2 тыс участников, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Будем масштабировать Кубок Александра Большунова. Если в прошлом году он собрал порядка 1 тыс участников, то в этом году, думаю, увеличим их число до 2 тыс», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов
Дату проведения соревнований объявил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в ходе тренировки в спортшколе «Истина». Победители и призёры турнира получат награды и подарки из его рук.
 
В соревнованиях примут участие юные спортсмены в возрасте до 18 лет. Для каждой возрастной категории подготовят дистанции от 500 м до 5 км. 

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#московская область
#спортсмены
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Мария Шарапова: Маме было наплевать на мои теннисные успехи
Теннисистка Мария Шарапова рассказала о жёсткости отца и равнодушии матери
08 декабря 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о влиянии на её жизнь и карьеру своих родителей. По словам знаменитой теннисистки и признанной красавицы, папа был очень жёстким человеком, а мама абсолютно не интересовалась турнирными успехами дочери.
Родилась Маша в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, напоминает сайт «Чемпионат.ком». Детство будущая звезда провела в Сочи, где условия для занятий теннисом были, конечно, получше. Большую часть жизни она провела во Флориде (США). Там ей ещё в бытность игроком покорялись турнирные достижения, да и климат помягче, чем в Югре.

Мария рассказывала, что отец подстёгивал и стимулировал её к достижению высоких спортивных результатов, подчас довольно суровыми методами.

«А маме было всё равно, на первом месте я в мировом рейтинге или на 300-м. Она меня на балет водила, следила, чтобы я развивалась и интересовалась разными вещами, помимо спорта», — сказала Шарапова.

Возможно, не в последнюю очередь благодаря влиянию матери Мария стала не только успешной спортсменкой, но и яркой медийной персоной, интервью у которой брать было не только почётно, но и интересно.

Что касается теннисной карьеры, то Маша не подвела и папу. С 2004 по 2014 год она выиграла все турниры Большого шлема — Уимблдон в 2004-м, Открытый чемпионат США в 2006-м, Открытый чемпионат Австралии в 2008 и «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) в 2012 и 2013 годах. Также российская спортсменка победила в 36 турнирах серии WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде и ещё трижды была чемпионкой в парном. Помимо красоты и теннисных успехов, Маша известна продолжительными романом со знаменитым певцом и сыном певца Энрике Иглесиасом.

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#сша
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#чемпионат
#теннис
#спорт
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Спортивные чиновники трусливо удалили фото российской лыжницы с сайта Ski Classics
Сайт лыжных гонок Ski Classics опубликовал в анонсе фото российской лыжницы
08 декабря 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Организаторы лыжных гонок Ski Classics, идя на поводу у русофобов из ЕС, так и не решились допустить российских спортсменов до соревнований под своей эгидой. Однако затем официальный сайт этой престижной серии стартов опубликовал в качестве анонса фотографию лыжницы из России Варвары Прохоровой.
Этот шаг спортивных чиновников вызвал настоящую истерику у многих западных журналистов, передает портал SportBox.ru. Стоит заметить, что простые болельщики отнеслись к этому фото скорее положительно: Варвара весьма привлекательна внешне и смотреть на неё явно приятнее, чем, например, на норвежских псевдо-астматиков, которые ложками ели допинг под личиной борьбы с лёгочными заболеваниями. Кроме гонок по равнине, она занималась также и горными лыжами, причем успешно. Представители мягко говоря недружественных СМИ однако потребовали от организаторов тура объяснений появления «запрещённой» фотографии.

Вместо того, чтобы объяснить, что спорт, как и красоту, нельзя отменить, менеджеры марафонской лыжной серии повели себя как настоящие трусы: они сняли фотографию Прохоровой и принесли публичные извинения. Стоит отметить, что Варя рекламировала на снимке известную австрийскую фирму, руководство которой оказались не слишком довольны такой короткой по времени фотосессией. Сама лыжница с юмором отреагировала на приключения своей фотографии, заметив, что руководители Ski Classics больше бы выиграли, пригласив ее участвовать в гонках, а не просто демонстрируя своё к ней расположение.

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