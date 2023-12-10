Российский боксер стал чемпионом мира по версии WBA

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Российский боксер Евгений Тищенко добился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Тищенко одержал победу нокаутом в шестом раунде над немецким соперником Леоном Хартом в поединке в весовой категории до 101,6 килограмм.
Схватка проходила на турнире IBA Champions Night, который прошел в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
У 32-летнего Тищенко, знаменитого олимпийским чемпионством в 2016 году в весовой категории до 91 килограмма, теперь 13 побед, из которых восемь были завоеваны нокаутом, при единственном поражении. У его 35-летнего соперника Харта на счету 22 победы, шесть поражений и одна ничья.
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Схватка проходила на турнире IBA Champions Night, который прошел в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
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Артем Кузьмин