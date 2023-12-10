Российский боксер стал чемпионом мира по версии WBA

Российский пловец, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине, двукратный олимпийский призёр на играх 2020 года Климент Колесников не планирует ехать в Париж в 2024 году. Спортсмен считает неприемлемыми для себя те условия, при выполнении которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян к участию в соревнованиях.