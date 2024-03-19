ТАСС: Умер тренер хоккейного «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
Тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов скончался в возрасте 42 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
Кольцов играл за сборную Белоруссии на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити (2002) и в Ванкувере (2010), в Национальной хоккейной лиге защищал цвета «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ, а с «Салаватом» в 2011 году стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.
Пресс-служба «Салавата Юлаева» подчеркнула, что и после завершения игровой карьеры хоккеист проделал огромную работу в тренерском штабе команды, навсегда вписав себя в её историю.
Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории сборной Панамы и участник Чемпионата Мира 2018 года Луис Техада скончался в 41 год по причине сердечного приступа. во время матча в любительской лиге в Панаме. Техада потерял сознание в ходе матча. Его госпитализировали, в больнице он скончался.
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» подчеркнула, что и после завершения игровой карьеры хоккеист проделал огромную работу в тренерском штабе команды, навсегда вписав себя в её историю.
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Артем Путинцев