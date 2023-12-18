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Тарасова назвала Костомарова настоящим героем

18 декабря 2023, 14:59

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала фигуриста Романа Костомарова настоящим героем после его выступления с Татьяной Навкой на юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха в Москве.

«Настоящий герой! Меня очень тронуло, что Роман сумел встать на коньки, равно как и его выступление с Таней. Прекрасно, что она пришла и поддержала его», — прокомментировала в беседе с RT Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перенёс тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.

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#роман
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Тренер Силкин назвал Сперцяна одним из лидеров «Краснодара»
18 декабря 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.
«Сперцян — один из лидеров «Краснодара», он ведёт игру команды. Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Сейчас «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024.

Ранее Сергей Силкин заявил, что «Краснодар»—ЦСКА стал лучшим матчем года в РПЛ, окончившийся счётом 1:0.

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Третьяк: «Хоккеистам очень важна практика международных матчей»
18 декабря 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о важности Кубка Первого канала, а также о том, на сколько значимы для хоккеистов международные матчи.
«Хоккеистам очень важна практика международных матчей, привычка выходить на лёд в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны. Рад, что такой опыт удалось получить большому количеству молодых ребят — не только из «России 25», но и из команды «Звёзды и ВХЛ». Надеюсь, приглашение на Кубок Первого канала вдохновит их ещё больше работать, тренироваться и прогрессировать», — прокомментировал в беседе с RT Третьяк.

Кроме того, он похвалил выступление спортсменов на Кубке Первого канала.

Ранее россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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#спорт
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Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на международном Кубке Сальникова
18 декабря 2023, 13:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Восемь медалей завоевали подмосковные пловцы на международном Кубке Сальникова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» по плаванию проходили с 16 по 18 декабря в Санкт-Петербурге.

По итогам соревнований пловцы Московской области завоевали  две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Обладателями золотых медали стали Евгений Рылов на дистанции 200 м и  Юлия Ефимова на дистанции 50 м брассом. На второй ступени пьедестала расположились Александр Степанов в заплыве на 500 м и 1500 м вольным стилем и также Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 м. 

Кроме этого, в дистанции на 100 метров брассом серебро получила Юлия Ефимова.

Стоит отметить, что  бронзовыми призерами стали Герман Зажирский в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов на дистанции 400 метров вольным стилем. 

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#спортсмены
#турнир
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Винер назвала унижением выступление спортсменов из России без флага и гимна
18 декабря 2023, 12:49

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Условия допуска для российских спортсменов унизительны. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Она отметила, что России больше не нужно ранее заветное место на Олимпиаде в Европе, поскольку отправка туда российской художественной гимнастки будет позором и унижением. Это связано с тем, что по новым условиям спортсмены из России должны выступать в нейтральном статусе, то есть, без государственного флага и гимна. Винер заявила, что на таких условиях «мы больше никогда не будем выступать». 

Олимпийский комитет России ранее сообщил, что не будет финансировать россиян, которые согласятся выступать в нейтральном статусе. 

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#спорт
#художественная гимнастика
#спортсмены
#олимпиада
#флаг
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Российский вратарь Георгиев установил новое достижение в НХЛ
18 декабря 2023, 11:10

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он одержал свою 40-ю победу в 2023 календарном году.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ команда Георгиева «Колорадо Эвеланш» нанесла поражение «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2. Российский вратарь в этой встрече отразил 26 из 28-ми бросков по своим воротам. Эта победа для него стала 15-й в сезоне. По этому показателю Георгиев делит второе место с голкипером «Виннипег Джетс» Коннором Хеллибайком. Лидирует вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэчер Демко, у которого 16 побед.

Зато по итогам календарного 2023 года российскому вратарю нет равных. У Георгиева уже 40 побед. На втором месте вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, у которого 35 побед. Тройку лучших замыкает всё тот же Хеллибайк из «Виннипег Джетс». На его счету 34 победы.

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#матч
#хоккей
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Подольская команда обыграла легенд хоккея в рамках проекта «Выходи во двор»
18 декабря 2023, 09:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Жители Подольска обыграли «Легенд хоккея» по буллитам в матче проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Подольске дали старт третьему зимнему сезону уникального проекта «Выходи во двор», в рамках которого звезды отечественного хоккея играют против любительских сборных Подмосковья.

«Стартовый матч третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» собрал на трибунах ледовой арены «Витязь» в Подольске более 3,5 тысяч зрителей. Этот матч мы посвятили памяти главы городского округа Дмитрия Жарикова. Благодарю Легенд хоккея за то, что поддерживают этот проект, приезжают в разные города Подмосковья, встречаются с детьми, болельщиками и показывают пример нашему молодому поколению», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На протяжении всей игры зрители наблюдали напряженному борьбу. Основное время матча закончилось со счётом 7:7. Победителя должна была определить серия буллитов. Счет серии открыли самые юные хоккеисты, выступавшие на открытии сезона в составах Легенд и местных жителей. 

Кроме этого, юные участники смогли забить по одной шайбе и при счете 8:8 в борьбу вступили взрослые хоккеисты.Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу любительской сборной из Подольска.

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#подмосковье
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Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации
Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые выступил в шоу на коньках
17 декабря 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе шоу Авербуха.
Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.

Ранее Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором впервые после ампутации конечностей вышел на лёд на коньках.

Напомним, что 10 января текущего года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга.

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#спортсмен
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Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с россиянкой Андреевой
17 декабря 2023, 15:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинская теннисистка, 39-я ракетка мира Марта Костюк отказалась выступить в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). Её соперницей по финальному матчу должна была стать россиянка Мирра Андреева.
Ранее в финал отобралась хорватская спортсменка Донна Векич. Но она получила травму и была вынуждена сняться с турнира. Тогда организаторы обратились к Костюк с предложением заменить хорватку. Та согласилась.

Андреева в полуфинале обыграла Варвару Грачёву, которая сменила российское гражданство на французское. Узнав, с кем ей предстоит встретиться в финале, Костюк снялась с турнира, так и не сыграв на нем ни одного матча. Пресс-служба соревнований в официальном релизе указала, что причиной такого решения спортсменки стала «геополитическая ситуация на Украине».

Мирра Андреева в нынешнем сезоне поднялась в мировом рейтинге с 405-го места на 46-е. Международная теннисная ассоциация (Women's Tennis Association, WTA) признала её новичком года.

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#теннис
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Глава UFC Дана Уайт назвал дату следующего боя Петра Яна
Глава UFC Дана Уайт: Петр Ян и Сонг Ядонг сойдутся в поединке 9 марта на UFC 299
17 декабря 2023, 14:48

Фото: istockphoto/PaSta77

Глава Международной федерации смешанных единоборств (UFC) Дана Уайт назвал дату следующего боя российского бойца Петра Яна. По его словам, это произойдёт 9 марта 2024 года во время турнира UFC 299.
Соперником россиянина станет боец из Китая Ядонг Сонг, сообщает «Спорт Экспресс». Китайский спортсмен является седьмым номером мирового рейтинга. На его счету 21 победа и семь поражений в октагоне. В прошлом поединке Сонг победил американца Криса Гутьерреса единогласным решением судей.

Пётр Ян является экс-чемпионом мира в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений в профессиональной карьере. 11 марта нынешнего года в Лас-Вегасе Ян единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили. Поединок с Сонгом даст 30-летнему бойцу хороший шанс дать новый толчок слегка забуксовавшей карьере.

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#спорт
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