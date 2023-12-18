Тарасова назвала Костомарова настоящим героем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала фигуриста Романа Костомарова настоящим героем после его выступления с Татьяной Навкой на юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха в Москве.
«Настоящий герой! Меня очень тронуло, что Роман сумел встать на коньки, равно как и его выступление с Таней. Прекрасно, что она пришла и поддержала его», — прокомментировала в беседе с RT Тарасова.
Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перенёс тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.
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