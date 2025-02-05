Тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры со сборной КНДР

Клубы российской футбольной МЕЛБЕТ - Первой лиги в зимнюю паузу проводят сборы и спарринги в тёплых странах. В Турции калининградская «Балтика» провела настоящий международный, хотя и тренировочный матч, ведь соперником был не клуб, а сборная КНДР.