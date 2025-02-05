Тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры со сборной КНДР

Андрей Талалаев (Фото: Александр Вильф/РИА Новости)
Клубы российской футбольной МЕЛБЕТ - Первой лиги в зимнюю паузу проводят сборы и спарринги в тёплых странах. В Турции калининградская «Балтика» провела настоящий международный, хотя и тренировочный матч, ведь соперником был не клуб, а сборная КНДР.
О своих впечатлениях от этой игры, итогах сбора и будущем российских клубов и сборной на международной арене рассказал в беседе с изданием Metaratings.ru бывший игрок московского «Торпедо», успевший поиграть ещё в чемпионате СССР, а ныне главный тренер команды из самого западного города России Андрей Талалаев.
Он подчеркнул, что тренерский штаб серьёзно готовился к предстоящему матчу, просматривал игр соперника против «Тюмени». Специалист отметил высокую физическую готовность корейцев, их мобильность, заряженность на жёсткую борьбу и традиционную дисциплинированность. К недостаткам сборной КНДР российский тренер и футбольный эксперт отнёс недостаток креатива в линии нападения.
О своей команде Талалаев говорил немного. Автор знаменитого гола в ворота мадридского «Реала» в матче Кубка УЕФА осенью 1992 года подчеркнул, что все игры проходят на фоне высоких физических нагрузок, поэтому ждать искромётного футбола сейчас не приходится.
Он также добавил, что именно этого и пожелал перед матчем арбитрам из Швейцарии, которые судили игру, и тренеру команды КНДР — чтобы такие встречи снова стали регулярными на всех футбольных полях мира.
Матч между «Балтикой» и сборной КНДР закончился со счётом 1:1. По итогам осенней части турнира в МЕЛБЕТ - Первой лиге клуб идёт на первом месте, имея в своём активе 45 очков после 21 игры, и претендует на повышение в классе.
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Он подчеркнул, что тренерский штаб серьёзно готовился к предстоящему матчу, просматривал игр соперника против «Тюмени». Специалист отметил высокую физическую готовность корейцев, их мобильность, заряженность на жёсткую борьбу и традиционную дисциплинированность. К недостаткам сборной КНДР российский тренер и футбольный эксперт отнёс недостаток креатива в линии нападения.
О своей команде Талалаев говорил немного. Автор знаменитого гола в ворота мадридского «Реала» в матче Кубка УЕФА осенью 1992 года подчеркнул, что все игры проходят на фоне высоких физических нагрузок, поэтому ждать искромётного футбола сейчас не приходится.
«Из всей игры мне понравились 45 минут: полчаса — в первом тайме и 15 минут — во втором. Потом матч подпортил дождь», — сказал обладатель Кубка России 1993 года.Талалаев также вспомнил времена, когда тренировал юношескую сборную страны, которая принимала участие в различных международных и интерконтинентальных турниров и проводила множество матчей — с гимнами перед игрой, флагами и гербами рядом с футбольными стадионами.
«Дай Бог, чтобы эти времена вернулись», — сказал известный игрок и тренер.
Он также добавил, что именно этого и пожелал перед матчем арбитрам из Швейцарии, которые судили игру, и тренеру команды КНДР — чтобы такие встречи снова стали регулярными на всех футбольных полях мира.
Матч между «Балтикой» и сборной КНДР закончился со счётом 1:1. По итогам осенней части турнира в МЕЛБЕТ - Первой лиге клуб идёт на первом месте, имея в своём активе 45 очков после 21 игры, и претендует на повышение в классе.
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Александр Бойцов